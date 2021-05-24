Ubisoft anuncia North Star, segunda temporada do Ano 6 de Rainbow Six

North Star, segunda temporada do Ano 6 de Rainbow Six Siege Crédito: Divulgação/Ubisoft

A Ubisoft revelou que o nome da segunda temporada do Ano 6 de Tom Clancy's Rainbow Six será North Star. A atualização irá trazer novas personagens e uma versão reformulada do mapa Favela, entre outras novidades, e o servidor teste estará disponível a partir de 25 de maio.

O novo conteúdo apresenta a indígena Thunderbird, originária de Nakoda, a primeira nação norte-americana. Ela é uma defensora capaz de implantar uma estação de cura Kóna durante as partidas para revigorar qualquer jogador que chegar perto do dispositivo, seja ele aliado ou inimigo.

Essa estação terá um tempo de reciclagem entre cada carga, então, o jogador precisará utilizá-la de forma estratégica. Seus efeitos são válidos mesmo se o jogador tiver sido abatido.

A operadora Thunderbird será de baixa blindagem e alta velocidade. Ela poderá utilizar um rifle Spear.308 ou uma espingarda semiautomática Spas-15 como armas primárias e uma pistola Bearing 9 ou Q-929 como arma secundária.

MAPA ATUALIZADO

O mapa da favela foi repaginado para a versão North Star do jogo. Ele passa a contar com diversos ambientes, melhor visão geral do cenário e navegação aprimorada. Isso irá melhorar a percepção de quem estiver jogando, se situando melhor no mapa.