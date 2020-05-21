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Quarentena

Filipe Fantin reúne artistas em live solidária transmitida de Colatina

Com a presença de Fernanda Pádua e Carlinhos Rocha, 'Farra do FF' acontece neste sábado (23) e vai arrecadar doações para trabalhadores do setor de eventos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2020 às 17:46

Publicado em 21 de Maio de 2020 às 17:46

Filipe Fantin
Cantor Filipe Fantin irá se apresentar via live ao lado de seus convidados às 18h, no sábado (23). Crédito: Divulgação/ Filipe Fantin
O projeto "Farra do Filipe Fantin", onde o cantor de forró reúne convidados da música capixaba, agora ganhará uma versão live. A iniciativa de 2019 tem como um dos grandes objetivos divulgar a produção local, enaltecendo os artistas do Estado. A "Farra do FF" ocorrerá no sábado (23), às 18h, no canal do YouTube e Instagram do cantor. 
Com o cenário de isolamento social, o mercado cultural foi um dos primeiros a serem fechados, o que fez inúmeros shows e espetáculos serem cancelados. Nesse momento, a versão virtual do projeto busca ajudar os profissionais de eventos que perderam sua fonte de renda, como garçons, seguranças, roadie, camareira, entre outros.
O cantor Filipe Fantin explica que os trabalhadores da área de limpeza e montagem, por exemplo, são na maioria das vezes freelancers, que não fazem parte de equipes que estejam garantindo seu sustento durante o isolamento social. Muitos deles não conseguiram o auxílio emergencial, já vinham de uma renda muito baixa. Tem gente que está passando fome mesmo. Não é só a questão de estar sem trabalhar, enfatiza o artista.
A live "Farra do FF", portanto, irá destinar as doações recebidas ao projeto SOS Graxa ES e a outras instituições no ES. O dinheiro será convertido em alimentos e materiais de higiene pessoal, produtos que ajudarão os prejudicados pela quarentena no setor de eventos culturais.
Na transmissão, o cantor capixaba irá receber como convidados a sua noiva e também cantora Fernanda Pádua e o amigo músico Carlinhos Rocha. O trio vai levar muito forró, sertanejo e axé ao público. O repertório contará com uma variedade musical grande, tendo sertanejo universitário, modão e até música eletrônica entre os tocados, além dos outro gêneros citados. Ao vivo e no YouTube, a atração irá extrapolar a área de Colatina, de onde o evento será transmitido. Quem tiver internet, em qualquer lugar, poderá assistir à apresentação.

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Questionado sobre como manter o cenário musical ativo e saudável  nesse momento de pandemia, Fantin afirmou que vê a união dos artistas como a única saída. Se os que tem mais experiência puderem ajudar os que tem menos na divulgação, com certeza, quando isso tudo voltar, todos vão continuar trilhando o caminho do sucesso, comentou o artista.
Dando detalhes sobre a live realizada junto à Léo Produções, o cantor afirmou que todas as regras da OMS serão seguidas. Haverá palcos individuais para cada artista, com 2 metros de distância. Só os cantores estarão sem máscaras, o resto da equipe usará a proteção. Conseguimos montar um cenário muito legal, de nível nacional. Vamos montar algo intimista, mas sem deixar cair a qualidade da Farra presencial, destacou Fantin sobre a estética da apresentação.
Com 11 anos de carreira, o músico alegou estar sentindo muita falta dos palcos nesse isolamento social. No entanto, compartilhou que está usando o seu tempo ocioso para aprender coisas novas na música, como tocar piano. Defendeu que o conhecimento é a única coisa que não nos pode ser tirada e deixou recado: O que diria hoje para um profissional que está parado e tem acesso á internet é: procure se atualizar dentro da sua área, fazer cursos. Tem muitas opções gratuitas.

LIVE FARRA SOLIDÁRIA

  • Convidados: Fernanda Pádua e Carlinhos Rocha.
  • Quando: No sábado, 23 de maio. 
  • Horário: Às 18h.
  • Onde: Instagram  e Youtube do Filipe Fantin
  • Doações: PicPay: @sosgraxaes

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