Live da Sinfônica do ES e Clube Big Beatles arrecadou mais de R$ 36 mil

A Live Solidária desenvolvida com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo junto à banda cover Clube Big Bleatles rendeu bastante, tanto para artista quanto para os beneficiados com o trabalho. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a audiência foi de 70 mil acessos pela internet, além da audiência pela televisão aberta, via TV Educativa, e somou uma arrecadação de R$ 36.962,66 em dinheiro, além de 1.850 cestas básicas.