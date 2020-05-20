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Live da Sinfônica do ES e Clube Big Beatles arrecadou mais de R$ 36 mil

Além do dinheiro, show de duas horas angariou 1.850 cestas básicas para doação. O trabalho continua com as entregas; saiba como ajudar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 18:01

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 18:01

Live solidária
Live Solidária com Orquestra Sinfônica do ES e a banda Clube Big Beatles Crédito: Reprodução/ SECULT
A Live Solidária desenvolvida com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo junto à banda cover Clube Big Bleatles rendeu bastante, tanto para artista quanto para os beneficiados com o trabalho. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a audiência foi de 70 mil acessos pela internet, além da audiência pela televisão aberta, via TV Educativa, e somou uma arrecadação de R$ 36.962,66 em dinheiro, além de 1.850 cestas básicas.
A iniciativa ocorreu no dia 16 de maio e contou com convidados como Ivan Lins, André Prando e Amaro Lima. As doações foram feitas por parceiros, instituições, empresas e pelo público que apreciou a apresentação de duas horas. O dinheiro será convertido em material de higiene e cestas básicas, tendo como destino especialmente o setor artístico, que foi bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus e passa por dificuldades.
Agora, o Corpo de Bombeiros trabalhará junto à campanha ES Solidário na entrega das doações às entidades, grupos de artistas, circenses e quilombolas. Novas contribuições para minimizar os danos provocados pela quarentena podem ser feitas via PicPay, donativos, dinheiro e até serviços. Confira abaixo como ajudar e quais entidades serão contempladas.

COMO AJUDAR

  • PicPay ES Solidário 

  • Donativos:
  • Cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal devem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.

  • Dinheiro:
  • As doações em dinheiro serão concentradas na Conta Única do Tesouro, efetuadas por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancário do Governo do Estado.

  • Serviços:
  • As doações de serviços por pessoa física, sem ônus ou encargos, serão formalizadas por termo de adesão entre o órgão ou a entidade e o prestador do serviço, no qual constará o objeto e as condições para o exercício.

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ENTIDADES QUE RECEBERÃO AS DOAÇÕES

  • Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado no Espírito Santo (Sated-ES)

  • Sindicato dos Músicos do ES;

  • Centro de Apoio e Memória do Circo do ES;

  • Povos Tradicionais de Religião Matriz Africana/(Cenerabi);

  • Instituto Ciganos do Brasil (ICB);

  • Coletivo Mulheres do Sapê do Norte;

  • Associação Remanescentes de Quilombos e Produtores rurais da agricultura familiar da Comunidade de São Domingos em Conceição da Barra;

  • Coletivo de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Sul do ES;

  • Lar de Idosos Avedalma;

  • Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes;

  • Associação Indígena Tupiniquim;

  • Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas ( Zacimba Gaba);

  • Projeto Multiplicação;

  • Fórum de Segurança Alimentar e nutricional dos Povos de Matriz Africana.

PARCEIROS QUE JÁ CONTRIBUÍRAM

  •  EDP Brasil: 300 cestas básicas;

  • ArcelorMittal Tubarão: 500 cartões-alimentação com 50 reais cada;

  • Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo: 500 cestas (200 de produtos de limpeza e higiene; 300 cestas de alimentos);

  • Fundo Transforma Brasil: 300 cestas básicas;

  • Associação Espírito-Santense do Ministério Público: 200 cestas básicas;

  • Associação dos Procuradores do Município de Vitória: 50 cestas básicas;

  • All Alimentos: 1.000 produtos alimentícios para compor as cestas.
*A prestação de contas de todas as doações estará disponível no site coronavirus.es.gov.br/ESsolidario.

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