Live da Sinfônica do ES e Clube Big Beatles arrecadou mais de R$ 36 mil

A Live Solidária desenvolvida com a Orquestra Sinfônica do Espírito Santo junto à banda cover Clube Big Bleatles rendeu bastante, tanto para artista quanto para os beneficiados com o trabalho. Segundo a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), a audiência foi de 70 mil acessos pela internet, além da audiência pela televisão aberta, via TV Educativa, e somou uma arrecadação de R$ 36.962,66 em dinheiro, além de 1.850 cestas básicas.
A iniciativa ocorreu no dia 16 de maio e contou com convidados como Ivan Lins, André Prando e Amaro Lima. As doações foram feitas por parceiros, instituições, empresas e pelo público que apreciou a apresentação de duas horas. O dinheiro será convertido em material de higiene e cestas básicas, tendo como destino especialmente o setor artístico, que foi bastante afetado pela pandemia do novo coronavírus e passa por dificuldades.
Agora, o Corpo de Bombeiros trabalhará junto à campanha ES Solidário na entrega das doações às entidades, grupos de artistas, circenses e quilombolas. Novas contribuições para minimizar os danos provocados pela quarentena podem ser feitas via PicPay, donativos, dinheiro e até serviços. Confira abaixo como ajudar e quais entidades serão contempladas.
COMO AJUDAR
- PicPay ES Solidário
- Donativos:
- Cestas básicas, kits de limpeza e kits de higiene pessoal devem ser entregues em uma das 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros em todo o Estado ou nas unidades da Defesa Civil nos municípios.
- Dinheiro:
- As doações em dinheiro serão concentradas na Conta Única do Tesouro, efetuadas por meio de Documento Único de Arrecadação (DUA) ou depósito em conta bancário do Governo do Estado.
- Serviços:
- As doações de serviços por pessoa física, sem ônus ou encargos, serão formalizadas por termo de adesão entre o órgão ou a entidade e o prestador do serviço, no qual constará o objeto e as condições para o exercício.
ENTIDADES QUE RECEBERÃO AS DOAÇÕES
- Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado no Espírito Santo (Sated-ES)
- Sindicato dos Músicos do ES;
- Centro de Apoio e Memória do Circo do ES;
- Povos Tradicionais de Religião Matriz Africana/(Cenerabi);
- Instituto Ciganos do Brasil (ICB);
- Coletivo Mulheres do Sapê do Norte;
- Associação Remanescentes de Quilombos e Produtores rurais da agricultura familiar da Comunidade de São Domingos em Conceição da Barra;
- Coletivo de Fortalecimento e Empoderamento da População Negra do Sul do ES;
- Lar de Idosos Avedalma;
- Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes;
- Associação Indígena Tupiniquim;
- Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas ( Zacimba Gaba);
- Projeto Multiplicação;
- Fórum de Segurança Alimentar e nutricional dos Povos de Matriz Africana.
PARCEIROS QUE JÁ CONTRIBUÍRAM
- EDP Brasil: 300 cestas básicas;
- ArcelorMittal Tubarão: 500 cartões-alimentação com 50 reais cada;
- Sindicato do Comércio Atacadistas e Distribuidor do Espírito Santo: 500 cestas (200 de produtos de limpeza e higiene; 300 cestas de alimentos);
- Fundo Transforma Brasil: 300 cestas básicas;
- Associação Espírito-Santense do Ministério Público: 200 cestas básicas;
- Associação dos Procuradores do Município de Vitória: 50 cestas básicas;
- All Alimentos: 1.000 produtos alimentícios para compor as cestas.
*A prestação de contas de todas as doações estará disponível no site coronavirus.es.gov.br/ESsolidario.