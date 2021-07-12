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Novelas turcas

Fenômenos de audiência, "Fatmagul" e "Uma Vida Nova" chegam a Globoplay

"Uma Vida Nova" estreia no serviço de streaming nesta segunda-feira (12) e "Fatmagul: A Força do Amor", dia 26 de julho

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 15:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 jul 2021 às 15:21
Sucesso de audiência, novela turca
Sucesso de audiência, novela turca "Fatmagul" estreia na Globoplay Crédito: Reprodução/ YouTube
Depois de apostar em tramas mexicanas, vide o sucesso recente das séries "Rubi" e "Sem Medo da Verdade", a Globoplay também posta em outro fenômeno mundial: as novelas turcas, hit de audiência onde são exibidas.
A legião de fãs do gênero vai acompanhar as estreias de “Uma Vida Nova”, nesta segunda-feira (12), e “Fatmagul: A Força do Amor”, no próximo dia 26 de julho. As duas tramas bateram recordes de audiência quando exibidas na Turquia e foram vendidas para mais de 50 países. 
Em "Uma Vida Nova", os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem, um ex-militar, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela.

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Nessa posição, o rapaz terá que protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo o próprio marido. Adem levava uma vida feliz com sua mulher e filha, mas ao aceitar, por necessidade, este novo emprego, onde nada é o que parece ser, ele vai enfrentar o maior teste de sua vida e ficará entre esta mulher diferente, por quem ele é responsável por proteger, e sua família.
Já "Fatmagul: A Força do Amor", sucesso mundial produzido entre 2015 e 2019, conta história de uma moça de mesmo nome que mora em uma cidade costeira na Turquia com seu irmão, o ingênuo Rahmi - interpretado por Engin Akyürek, indicado ao Emmy Internacional em 2015 - e a cunhada Mukaddes.
De casamento marcado com seu amor de infância, o pescador Mustafa, a jovem vê sua vida tomar novos rumos após ser vítima de uma tragédia em que o próprio noivo está entre os suspeitos.

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