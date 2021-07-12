Fenômenos de audiência, "Fatmagul" e "Uma Vida Nova" chegam a Globoplay

Sucesso de audiência, novela turca "Fatmagul" estreia na Globoplay Crédito: Reprodução/ YouTube

Depois de apostar em tramas mexicanas, vide o sucesso recente das séries "Rubi" e "Sem Medo da Verdade", a Globoplay também posta em outro fenômeno mundial: as novelas turcas, hit de audiência onde são exibidas.

A legião de fãs do gênero vai acompanhar as estreias de “Uma Vida Nova”, nesta segunda-feira (12), e “Fatmagul: A Força do Amor”, no próximo dia 26 de julho. As duas tramas bateram recordes de audiência quando exibidas na Turquia e foram vendidas para mais de 50 países.

Em "Uma Vida Nova", os diferentes mundos de Yasemin, casada com um empresário rico e poderoso, e Adem, um ex-militar, se misturam quando ele passa a ser o segurança pessoal dela.

Nessa posição, o rapaz terá que protegê-la de ameaças de inimigos, incluindo o próprio marido. Adem levava uma vida feliz com sua mulher e filha, mas ao aceitar, por necessidade, este novo emprego, onde nada é o que parece ser, ele vai enfrentar o maior teste de sua vida e ficará entre esta mulher diferente, por quem ele é responsável por proteger, e sua família.

Já "Fatmagul: A Força do Amor", sucesso mundial produzido entre 2015 e 2019, conta história de uma moça de mesmo nome que mora em uma cidade costeira na Turquia com seu irmão, o ingênuo Rahmi - interpretado por Engin Akyürek, indicado ao Emmy Internacional em 2015 - e a cunhada Mukaddes.