"Viúva Negra" estreia no ES; confira os horários e cinemas abertos

"Viúva Negra" Crédito: Disney/Divulgação

A história da heroína "Viúva Negra" é narrada em seu filme de estreia como protagonista. O longa da Disney chega às telonas do Espírito Santo nesta quinta-feira (08) trazendo ação e aventura. A direção é da australiana Cate Shortland, conhecida por seu trabalho no elogiado “Lore”, produção de 2012. Já o roteiro, por sua vez, tem autoria de Eric Pearson ao lado do esterno mestre Stan Lee.

No projeto que abre a fase quatro do universo cinematográfico Marvel, a personagem encarnada por Scarlett Johansson, Natasha, precisa encarar sua história quando surge uma conspiração envolvendo seu passado. Para derrotar a força que a assombra, a heroína passa por sua atuação como ex-espiã e reencontra membros de sua família, deixados para trás antes de se juntar ao grupo de heróis Vingadores.

A narrativa dedicada apenas à Viúva Negra se situa cronologicamente após os eventos do filme “Capitão América: Guerra Civil (2016)” antes dos de “Vingadores: Guerra Infinita” (2018). Essa informação, confirmada por Scarlett em entrevista ao programa de TV "The Late Show", é importante para os que acompanham as produções da Marvel, tendo em vista (LÁ VEM SPOILER!) que a personagem morre, em “Vingadores: Ultimato (2019)”.

(Confira a grade de cinema completa - com filmes e horários - no fim da matéria) No ES, o filme está com exibição em catorze cinemas liberados a funcionar por conta do 62º Mapa de Risco contra a Covid-19 , divulgado semanalmente pelo governador Renato Casagrande (PSB).

FUNCIONAMENTO DOS CINEMAS

O novo de Mapa de Risco trouxe um Espírito Santo em "verde e amarelo", representando os municípios em risco baixo e moderado para a Covid-19. Sem municípios em risco alto, enquanto o documento vigorar, o Estado fica sem restrições de abertura de todas as suas salas de exibição.

Ao todo, são dezesseis cinemas que estão abertos: Cinemark Vitória; Cinemark Vila Velha; Cinépolis Moxuara; Cinesystem; Cinesercla Montserrat; Cinesercla Linhares; Cine Unimed; Cine Gama; Cinemagic Norte Sul; Cine Via Sul; Multiplex Araújo; Cine Ritz Guarapari; Cine Ritz Aracruz; Cine Ritz Conceição; Cine Ritz Piúma; e Cine Ritz Perim.

Vale ressaltar que esses ambientes devem seguir sempre com segurança, sendo fiéis aos protocolos de segurança, que abrangem, por exemplo, o uso de máscaras durante a sessão, álcool 70º e o distanciamento social.

Embora possam exercer suas atividades, algumas salas seguem fechadas. Em Vila Velha, o Kinoplex Praia da Costa se mantém fechado, assim como Cine São Mateus, no Norte do Espírito Santo - ambos passam por reformas. Em Vitória, Cine Metrópolis informou que não tem previsão de abertura, afirmando que irão seguir os protocolos da UFES. Já Cine Jardins, também na capital, divulgou que irá reabrir no dia 15 de julho.

ESTREIA

VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1 (dub): 13h10, 16h10, 19h10. Sala 2 : 13h40, 16h40 (dub); 19h40. Sala 4 (dub): 15h, 18h10 (exceto sábado e domingo); 12h40, 16h20, 19h20 (sábado e domingo). Sala 6 (dub): 14h20, 17h40, 20h40 (exceto sexta e sábado); 15h20, 18h20, 21h20. Sala 7 (dub): 13h40, 16h50, 20h.

13h10, 16h10, 19h10. 13h40, 16h40 (dub); 19h40. 15h, 18h10 (exceto sábado e domingo); 12h40, 16h20, 19h20 (sábado e domingo). 14h20, 17h40, 20h40 (exceto sexta e sábado); 15h20, 18h20, 21h20. 13h40, 16h50, 20h. Cinemark Shopping Vitória, sala 2 : 15h30, 18h30; 21h30 (sábado e domingo); 12h30 (dub)(sábado e domingo). Sala 3: 20h30; 14h30, 17h30 (dub). Sala 6 (dub): 15h, 18h, 21h. Sala 7 (dub): 13h50.

15h30, 18h30; 21h30 (sábado e domingo); 12h30 (dub)(sábado e domingo). 20h30; 14h30, 17h30 (dub). 15h, 18h, 21h. 13h50. Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h40, 16h20, 19h, 21h40. Sala 2 (dub): 13h20, 16h, 18h40, 21h20. Sala 3 (dub): 13h, 15h40, 18h20, 21h.

13h40, 16h20, 19h, 21h40. 13h20, 16h, 18h40, 21h20. 13h, 15h40, 18h20, 21h. Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 14h, 16h35, 19h10, 21h45. Sala 3: 20h. Sala 4 (dub): 15h40, 18h15.

14h, 16h35, 19h10, 21h45. 20h. 15h40, 18h15. Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30, 18h, 20h30. Sala 4 (dub): 19h. Sala 5 (dub): 16h30.

15h30, 18h, 20h30. 19h. 16h30. Cinersercla Linhares, sala 2 (dub): 16h. Sala 3 (dub): 15h30, 18h, 20h30.

16h. 15h30, 18h, 20h30. Cinesystem Boulevard, sala 1 (dub): 16h, 18h35. Sala 3 (dub): 14h15, 17h, 19h45 (quinta a domingo); 17h, 19h45 (segunda a quarta). Sala 5 (dub): 16h30, 19h15.

16h, 18h35. 14h15, 17h, 19h45 (quinta a domingo); 17h, 19h45 (segunda a quarta). 16h30, 19h15. Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 14h (sábado e domingo); 16h30, 19h, 21h40.

14h (sábado e domingo); 16h30, 19h, 21h40. Cine RItz Conceição, sala 2 (dub): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cine Ritz Perim, sala 2 (dub): 15h30 (sábado e domingo); 18h30, 21h20.

15h30 (sábado e domingo); 18h30, 21h20. Cine Ritz Guarapari: 16h10, 19h, 21h40 (dub); 21h10 (leg).

16h10, 19h, 21h40 (dub); 21h10 (leg). Cine Unimed, sala 2 (dub): 15h30 (sábado e domingo); 18h30, 21h20.

15h30 (sábado e domingo); 18h30, 21h20. Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 18h, 21h (exceto segunda-feira).

18h, 21h (exceto segunda-feira). Multiplex Araújo, sala 2 (dub): 13h, 15h45, n18h30, 21h15. Sala 3 (dub): 13h30, 16h15, 19h, 21h45.

EM CARTAZ

OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia



Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 13h30, 16h, 18h30 (exceto sexta e sábado); 13h, 15h40, 18h10 (sexta e sábado).

13h30, 16h, 18h30 (exceto sexta e sábado); 13h, 15h40, 18h10 (sexta e sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 6 (dub): 12h35 (sábado e domingo). Sala 8 (dub): 13h10, 15h50, 18h20.

12h35 (sábado e domingo). 13h10, 15h50, 18h20. Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h30, 17h.

14h30, 17h. Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h, 16h, 18h.

14h, 16h, 18h. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h40.

15h40. Cinersercla Linhares, sala 1 (dub): 15h40.

15h40. Cinesystem Boulevard, sala 2 (dub): 16h15, 18h15, 20h15. Sala 5 (dub): 14h30 (quinta a domingo).

16h15, 18h15, 20h15. 14h30 (quinta a domingo). Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 14h40 (sábado e domingo); 16h30.

14h40 (sábado e domingo); 16h30. Cine Ritz Perim, sala 1 (dub): 17h45.

17h45. Cine Ritz Piúma (dub): 17h20; 15h30 (sábado e domingo).

17h20; 15h30 (sábado e domingo). Cine Ritz Guarapari (dub): 17h20, 19h20.

17h20, 19h20. Cine Unimed, sala 1 (dub): 17h45.

17h45. Cine Via Sul (dub): 17h.

17h. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 19h (exceto segunda-feira).

19h (exceto segunda-feira). Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 13h30, 15h30.

VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense



Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 14h15, 17h30, 20h50 (exceto sexta e sábado); 14h20, 17h30, 20h50 (sexta e sábado). Sala 8: 14h, 17h20, 20h30 (exceto sexta e sábado); 14h50, 18h (dub)(sexta); 21h10 (leg)(sexta); 14h50, 18h, 21h10 (dub)(sábado).

14h15, 17h30, 20h50 (exceto sexta e sábado); 14h20, 17h30, 20h50 (sexta e sábado). 14h, 17h20, 20h30 (exceto sexta e sábado); 14h50, 18h (dub)(sexta); 21h10 (leg)(sexta); 14h50, 18h, 21h10 (dub)(sábado). Cinemark Shopping Vitória, sala 1 (dub): 14h, 17h10, 20h20. Sala 7 (dub): 13h50. Sala 8 (dub): 20h50.

14h, 17h10, 20h20. 13h50. 20h50. Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h, 17h20, 20h30. Sala 5 (dub): 19h30.

14h, 17h20, 20h30. 19h30. Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 16h, 18h45, 21h30. Sala 4 (dub): 20h50.

16h, 18h45, 21h30. 20h50. Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 17h30, 20h15. Sala 4 (dub): 16h. Sala 5 (dub): 19h15.

17h30, 20h15. 16h. 19h15. Cinersercla Linhares, sala 1 (dub): 17h30, 20h15. Sala 2 (dub): 16h.

17h30, 20h15. 16h. Cinesystem Boulevard, sala 4 (dub): 14h, 16h45, 19h30 (quinta a domingo); 16h45, 19h30 (segunda a quarta). Sala 6 (dub): 16h10, 19h.

14h, 16h45, 19h30 (quinta a domingo); 16h45, 19h30 (segunda a quarta). 16h10, 19h. Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 18h30, 21h30.

18h30, 21h30. Cine Ritz Perim, sala 3 (dub): 15h (sábado e domingo); 18h, 20h45.

15h (sábado e domingo); 18h, 20h45. Cine Ritz Piúma (dub): 19h, 21h30.

19h, 21h30. Cine Ritz Guarapari (dub): 16h, 18h50, 21h20.

16h, 18h50, 21h20. Cine Unimed, sala 3 (dub): 15h (sábado e domingo); 18h, 20h45.

15h (sábado e domingo); 18h, 20h45. Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 21h (exceto segunda); 16h (sábado e domingo).

21h (exceto segunda); 16h (sábado e domingo). Cine Via Sul (dub): 21h.

21h. Multiplex Araújo, sala 1 (dub): 17h30, 20h30. Sala 4 (dub): 13h10, 16h05, 19h, 21h55.

INVOCAÇÃO DO MAL 3

112 min/ Terrror



Direção: Michael Chaves/ Elenco: Patrick Wilson, Vera Farmiga, Ruairi O'Connor

Sinopse: "Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio" revela uma história assustadora de terror, assassinato e um desconhecido mal que chocou até os experientes investigadores de atividades paranormais Ed (Patrick Wilson) e Lorraine Warren (Vera Farmiga). Um dos casos mais sensacionais de seus arquivos, começa com uma luta pela alma de um garoto, depois os leva para além de tudo o que já haviam visto antes, para marcar a primeira vez na história dos Estados Unidos que um suspeito de assassinato alega ter tido uma possessão demoníaca como defesa.

HORÁRIOS:

Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 21h.

21h. Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 17h20.

17h20. Cine Unimed, sala 4 (dub): 20h.

20h. Cine Via Sul (dub): 19h.

GODZILLA VS KONG

114 min/ Ação, Aventura, Ficção científica



Direção: Adam Wingard/ Elenco: Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård

Sinopse: Em "Godzilla vs Kong", duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?