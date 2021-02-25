Fabricio Boliveira lança plataforma para cadastrar artistas negros do Rio

O ator Fabrício Boliveira Crédito: Estevam Avellar/Globo

O ator Fabricio Boliveira, 38, lançou, nesta quarta (24), uma plataforma para mapear artistas negros do estado do Rio de Janeiro, e apoiá-los na elaboração de materiais de apresentação para produtores e diretores. Chamada Elenco Negro, o objetivo da iniciativa é inserir novos talentos no mercado audiovisual.

"Esse projeto é uma questão de urgência e necessidade. Porque potencializar o artista negro e periférico é uma questão de mercado de trabalho, de mostrar talento e dar oportunidades para quem deveria ter condições de ter o mínimo", afirmou Boliveira ao jornal Extra.

Para ele, ainda há pouca representatividade em produções de TV, cinema e teatro. "Vejo muitas narrativas com pessoas pretas ligadas à violência, por exemplo. Por isso é importante termos não apenas atores negros, mas autores e roteiristas. Enquanto não ocuparmos esses lugares, não veremos histórias diferentes", disse.

Zezé Motta é madrinha da plataforma. Segundo o ator revelou ao Extra, o Elenco Negro continua o trabalho iniciado pela atriz nos anos 1990 com o Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro (Cidan). "Zezé já interpretou minha mãe várias vezes, nós somos muito próximos. A ideia de convidá-la foi muito importante, porque a Zezé e o Cidan foram muito importantes. Tenho muitos amigos que começaram na carreira artística pelo projeto", afirmou.