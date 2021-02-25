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Oportunidade

Fabricio Boliveira lança plataforma para cadastrar artistas negros do Rio

Objetivo é dar oportunidade e inserir novos talentos no mercado

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 17:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 fev 2021 às 17:01
O ator Fabrício Boliveira
O ator Fabrício Boliveira Crédito: Estevam Avellar/Globo
O ator Fabricio Boliveira, 38, lançou, nesta quarta (24), uma plataforma para mapear artistas negros do estado do Rio de Janeiro, e apoiá-los na elaboração de materiais de apresentação para produtores e diretores. Chamada Elenco Negro, o objetivo da iniciativa é inserir novos talentos no mercado audiovisual.
"Esse projeto é uma questão de urgência e necessidade. Porque potencializar o artista negro e periférico é uma questão de mercado de trabalho, de mostrar talento e dar oportunidades para quem deveria ter condições de ter o mínimo", afirmou Boliveira ao jornal Extra.
Para ele, ainda há pouca representatividade em produções de TV, cinema e teatro. "Vejo muitas narrativas com pessoas pretas ligadas à violência, por exemplo. Por isso é importante termos não apenas atores negros, mas autores e roteiristas. Enquanto não ocuparmos esses lugares, não veremos histórias diferentes", disse.
Zezé Motta é madrinha da plataforma. Segundo o ator revelou ao Extra, o Elenco Negro continua o trabalho iniciado pela atriz nos anos 1990 com o Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro (Cidan). "Zezé já interpretou minha mãe várias vezes, nós somos muito próximos. A ideia de convidá-la foi muito importante, porque a Zezé e o Cidan foram muito importantes. Tenho muitos amigos que começaram na carreira artística pelo projeto", afirmou.
A ideia, completou ele, é posteriormente ampliar a plataforma para o resto do país e fazer uma "grande rede digital de atores negros", disse. "E também lançar pessoas. Já estamos começando isso, oferecendo 50 monólogos para 50 artistas. Quando a pandemia passar ou quando pudermos sair em segurança, vamos produzir esse material com eles, presencialmente", afirmou.
O cadastro é gratuito e feito online.

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