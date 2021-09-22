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Arte

Exposição "Akojopo" mistura ficção científica e cultura popular

Obras de colagem digital, feitas pelo artista plástico Thiago Balbino, ficam em cartaz na galeria Casa da Barra, em Conceição da Barra, até novembro

Publicado em 22 de Setembro de 2021 às 14:37

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

22 set 2021 às 14:37
Mostra AKojopo, do artista plástico Thiago Balbino: Obra Congovision
Obra Congovision, da mostra Akojopo Crédito: Thiago Balbino
Um rei africano com uma visão para além do alcance e uma deusa que caminha por Costa Dourada são algumas das obras da exposição "Akojopo", do artista plástico Thiago Balbino. A mostra de afrofuturismo está aberta na galeria Casa da Barra, localizada próximo ao Cais do Porto, no Centro de Conceição da Barra, Norte do Espírito Santo.
A exposição se propõe a construir outras dimensões ao misturar o popular com a ficção científica. Nada melhor que o nome da mostra para explicar tal possibilidade. "Akojopo", de origem no iorubá, significa colagem, combinação.
Assim, as obras expostas usam a técnica da colagem, que permite a junção dos tempos, em diversas especulações sobre um futuro onde a fusão da máquina com célula humana seja algo comum. No total, são 11 trabalhos de colagem digital.

Mostra AKojopo, do artista plástico Thiago Balbino

Nas obras, é possível contemplar ainda questões culturais e ambientais muito ligadas ao cotidiano capixaba como o mangue e o congo. Os assuntos conversam com a tecnologia que aparece sobreposta nas colagens como se vivessem numa harmonia no futuro.
"Em cada elemento colado, podemos vislumbrar uma sugestão do que poderia ser esse incrível mundo mágico onde podemos recortar e colar elementos culturais ancestrais para contemplar e construir um bem viver em equilíbrio no futuro", explica o artista no material de divulgação da mostra.
  • AKOJOPO
  • Exposição de colagem digital
  • Quando: até 29 de novembro
  • Onde: Casa da Barra - Rua 23 de Maio, 91, Centro - Conceição da Barra
  • Entrada franca

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