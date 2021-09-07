Viaduto de Paul, em Vila Velha, ganha pintura 3D contando a história do bairro

Projeto Cidade Quintal chegou a Vila Velha, com intervenções urbanas no bairro Paul Crédito: Reprodução/ Instagram @ cidadequintal

Vitória - chegando a ter "Cidade Quintal" desembarca em Vila Velha, mais precisamente no bairro Paul, ponto de confluência com a capital por conta do mar que "invade" a baía da Grande Vitória. Após levar vida, cor (por que não também sabor?) e pertencimento a bairros de- chegando a ter o trabalho divulgado no programa "Fátima Bernardes" -, o projetodesembarca em, mais precisamente no bairro, ponto de confluência com a capital por conta do mar que "invade" a baía da Grande Vitória.

E essa memória "marítima", presente no emocional dos moradores, foi a temática escolhida para as pinturas no tradicional viaduto, em que, por cima, passa a estrada de ferro. Nas paredes da construção, como também nas escadarias ao lado, agora vemos imagens multicoloridas de catraieiros (responsáveis por fazer a travessia dos residentes até Vitória), o bondinho, parte da história do lugar, como também os bares e a boemia de Paul.

"Realizamos o projeto em parceria com a Vale, no programa "Arte no Muro". Eles nos convidaram para retratar, em pinturas, a identidade de Paul. Conversamos com os moradores da região para saber suas vivências. Muitos tinham a expectativa de ver o viaduto com cores que retratavam uma espécie de boas-vindas", adiantou Renato Pontello, artista plástico que ficou à frente da empreitada. Abaixo, mais detalhes da pintura na escadaria.

Cidade Quintal: Viaduto de Paul, em Vila Velha, recebe pintura em 3D

"O mantra do 'Cidade Quintal' foi mantido, levar pertencimento e identidade aos moradores, produzindo murais que fizessem sentido e contassem suas histórias afetivas", explica, dizendo que trabalhou durante quatro semanas com uma equipe de cinco pessoas. O material usado foi tinta acrílica.

"Foi um trabalho estritamente emotivo. Perguntamos do que eles sentiam mais saudade. A maioria falava dos catraieiros, do contado com o mar, com a natureza e da proximidade com o Centro de Vitória. Isso tudo está retratado nos murais. Eles também pediram para colocar o mome do bairro em evidência, na parte de cima do viaduto. Queriam um ponto de identificação ainda maior".

Viaduto de Paul recebe pintura 3D e homenagem aos Catraieiros Crédito: Fernando Madeira

PERSPECTIVAS

Criado em 2016, com uma intervenção urbana no Tancredão (Vitória), o "Cidade Quintal" levou arte para regiões da capital como Vila Rubim, Romão, Forte São João, Ilha do Príncipe,v Ilha das Caieiras, Bairro República e Piedade. No último bairro, houve um debate sobre a questão da violência da região.

De acordo com Renato Pontello, a agenda continua cheia até o fim de 2021. "Este mês, vamos para Goiabeiras, com intervenções em um galpão e em uma pista de skate. Será uma parceria com o Mov.Cidade. Em novembro, estão previstas pinturas em Atlântica Ville (Jardim Camburi). O trabalho será feito na área de lazer. Todos contarão com a participação da comunidade, com entrevistas e memórias afetivas", complementa.

Juliana Lisboa. Foi criada uma websérie com entrevistas relatando o processo de criação das intervenções na Ilha do Príncipe, incluindo o impacto que a obra trouxe para os moradores, em parceria com a Karatapa Films. Com quatro episódios, "Portal Cidade" está disponível no Nem só de pinturas vive o projeto, que também conta com coordenação da designer. Foi criada uma websérie com entrevistas relatando o processo de criação das intervenções na Ilha do Príncipe, incluindo o impacto que a obra trouxe para os moradores, em parceria com a. Com quatro episódios,está disponível no Instagram