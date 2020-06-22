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Novela

'Explode Coração' volta e Ricardo Macchi relembra personagem cigano Igor

'Gratidão', escreveu ator no Instagram; será possível assistir à novela de 1995 no Globoplay a partir de segunda-feira, 22
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2020 às 15:50

Publicado em 22 de Junho de 2020 às 15:50

Ricardo Macchi à época em que viveu o cigano Igor de 'Explode Coração'
Ricardo Macchi à época em que viveu o cigano Igor de 'Explode Coração' Crédito: Reprodução/TV Globo
Ricardo Macchi, que interpretou o cigano Igor em Explode Coração, novela lançada em 1995 que volta ao ar no Globoplay, serviço de streaming da Globo, a partir da próxima segunda-feira, 22, fez uma postagem relembrando o personagem em seu Instagram.
O ator compartilhou um vídeo com uma cena do Cigano Igor na novela. "Dedico este vídeo a todas as centenas de milhares de 'Igors', uma honra incomensurável. Gratidão Gloria Perez e Rede Globo", escreveu.
"Esse foi o meu primeiro personagem da vida. Uma obra eternizada pelo amor às tradições de um povo milenar. Reprisada diversas vezes por ser inesquecível. Explode Coração é uma das mais assistidas novelas de toda história da televisão", relembrou Ricardo Macchi.
Ver essa foto no Instagram

Misterioso, resiliente, apaixonado. Personagem viajando por vidas em diferentes épocas como um bravo guerreiro cumpridor de missões, homem honrado e obstinado pela tradição milenar de seu povo. Homem de amor incomensurável. Esse foi o meu primeiro personagem da vida. Uma obra eternizada pelo amor ás tradições de um povo milenar. Reprisada diversas vezes por ser inesquecível, Explode Coração é uma das mais assistidas novelas de toda história da televisão, categoria fenômeno de sucesso e audiência. Esta novela é a obra fictícia que mais influencio registros de crianças na história, uma influência da cultura popular tão grande que é considerada devida ao número gigante de registros de crianças (dados IBGE) uma mudança comportamental da cultura popular. Dedico este vídeo a todas as centenas de milhares de Igors, uma honra incomensurável. Gratidão @gloriafperez e @redeglobo Ricardo Macchi

Uma publicação compartilhada por Ricardo Macchi (@ricardomacchioficial) em

Veja também uma foto atual de Ricardo Macchi, o cigano Igor:

Como assistir Explode Coração

A novela abordou costumes ciganos com personagens das famílias Sbano e Nicolich, como um contrato de casamento entre Igor e Dara (Tereza Seiblitz).
Explode Coração também contou com outros nomes conhecidos, como Paulo José (Jairo), Leandra Leal (Ianca), Edson Celulari (Júlio Falcão), Stênio Garcia (Pepe) e Eliane Giardini (Lola).

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Será possível assistir à novela no Globoplay (clique aqui para acessar a página), serviço pago de streaming da Globo, a partir do dia 22 de junho de 2020.

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