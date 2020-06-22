'Explode Coração' volta e Ricardo Macchi relembra personagem cigano Igor

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Misterioso, resiliente, apaixonado. Personagem viajando por vidas em diferentes épocas como um bravo guerreiro cumpridor de missões, homem honrado e obstinado pela tradição milenar de seu povo. Homem de amor incomensurável. Esse foi o meu primeiro personagem da vida. Uma obra eternizada pelo amor ás tradições de um povo milenar. Reprisada diversas vezes por ser inesquecível, Explode Coração é uma das mais assistidas novelas de toda história da televisão, categoria fenômeno de sucesso e audiência. Esta novela é a obra fictícia que mais influencio registros de crianças na história, uma influência da cultura popular tão grande que é considerada devida ao número gigante de registros de crianças (dados IBGE) uma mudança comportamental da cultura popular. Dedico este vídeo a todas as centenas de milhares de Igors, uma honra incomensurável. Gratidão @gloriafperez e @redeglobo Ricardo Macchi