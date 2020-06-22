'Explode Coração' volta e Ricardo Macchi relembra personagem cigano Igor

Ricardo Macchi, que interpretou o cigano Igor em Explode Coração, novela lançada em 1995 que volta ao ar no Globoplay, serviço de streaming da Globo, a partir da próxima segunda-feira, 22, fez uma postagem relembrando o personagem em seu Instagram.
O ator compartilhou um vídeo com uma cena do Cigano Igor na novela. "Dedico este vídeo a todas as centenas de milhares de 'Igors', uma honra incomensurável. Gratidão Gloria Perez e Rede Globo", escreveu.
"Esse foi o meu primeiro personagem da vida. Uma obra eternizada pelo amor às tradições de um povo milenar. Reprisada diversas vezes por ser inesquecível. Explode Coração é uma das mais assistidas novelas de toda história da televisão", relembrou Ricardo Macchi.
Veja também uma foto atual de Ricardo Macchi, o cigano Igor:
Como assistir Explode Coração
A novela abordou costumes ciganos com personagens das famílias Sbano e Nicolich, como um contrato de casamento entre Igor e Dara (Tereza Seiblitz).
Explode Coração também contou com outros nomes conhecidos, como Paulo José (Jairo), Leandra Leal (Ianca), Edson Celulari (Júlio Falcão), Stênio Garcia (Pepe) e Eliane Giardini (Lola).
Será possível assistir à novela no Globoplay (clique aqui para acessar a página), serviço pago de streaming da Globo, a partir do dia 22 de junho de 2020.