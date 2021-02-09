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Ex-BBB Flay faz camping de composição: "Tenho 1° hit da carreira"

Ex-sister, que também é cantora, diz que se descobriu viciada em trabalho e que pretende lançar mais hits para os fãs ainda em 2021
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 fev 2021 às 11:54

Publicado em 09 de Fevereiro de 2021 às 11:54

A ex-BBB e cantora Flayslane, a Flay
A ex-BBB e cantora Flayslane, a Flay Crédito: Ari Prensa/Divulgação
No último final de semana, a ex-BBB e cantora Flay esteve na cidade do Rio de Janeiro para gravação do ‘TVZ de Verão’. Aproveitando a visita, a artista se reuniu com um time de sete compositores renomados, que já escreveram para artistas como Wanessa, Melim, Clau, Rebecca, 3030 e Rouge. O encontro aconteceu em estúdio da capital carioca e rendeu diversas músicas ao estilo da paraibana, mas com muitas referências de outros gêneros musicais, como ela mesma adianta.
"Aproveitei o pouco tempo que tinha no Rio, depois de um dia inteiro de gravação, e montamos o camping de composição com a Bárbara Dias, Mari Eis, Lary, Juliano Moreira, LK, Bruna Souza e Dougie. Só fera! Foi um encontro que rendeu muita coisa boa. Viramos a madrugada escrevendo juntos, somando ideias e talentos. Arrisco a dizer que tenho o primeiro hit da minha carreira e estou morrendo de ansiedade para colocar ele no mundo", conta.
E o planejamento de Flay para 2021 está apenas começando. Ela promete entregar aos fãs muita música ainda no primeiro semestre do ano, e já tem novos encontros com compositores para escrever ainda mais hits.

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"Estou seguindo uma agenda de planejamento intensa, que precisa de muita dedicação, trabalho e persistência. 2021 vai ser um ano de muita música e muito trabalho. Não quero parar! Me descobri uma workaholic", termina.

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