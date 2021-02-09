Ex-BBB Flay faz camping de composição: "Tenho 1° hit da carreira"

A ex-BBB e cantora Flayslane, a Flay Crédito: Ari Prensa/Divulgação

No último final de semana, a ex-BBB e cantora Flay esteve na cidade do Rio de Janeiro para gravação do ‘TVZ de Verão’. Aproveitando a visita, a artista se reuniu com um time de sete compositores renomados, que já escreveram para artistas como Wanessa, Melim, Clau, Rebecca, 3030 e Rouge. O encontro aconteceu em estúdio da capital carioca e rendeu diversas músicas ao estilo da paraibana, mas com muitas referências de outros gêneros musicais, como ela mesma adianta.

"Aproveitei o pouco tempo que tinha no Rio, depois de um dia inteiro de gravação, e montamos o camping de composição com a Bárbara Dias, Mari Eis, Lary, Juliano Moreira, LK, Bruna Souza e Dougie. Só fera! Foi um encontro que rendeu muita coisa boa. Viramos a madrugada escrevendo juntos, somando ideias e talentos. Arrisco a dizer que tenho o primeiro hit da minha carreira e estou morrendo de ansiedade para colocar ele no mundo", conta.

E o planejamento de Flay para 2021 está apenas começando. Ela promete entregar aos fãs muita música ainda no primeiro semestre do ano, e já tem novos encontros com compositores para escrever ainda mais hits.