ES tem festival de música com jovens prodígios na internet

A professora Janne Gonçalves (sentada) com seus alunos que se apresentarão na II Mostra de Música - 17/07 Recital “Jovens Pianistas Capixabas” Crédito: Escola Gabriel Camargo/Divulgação

Entre os dias 16 e 25 deste mês, oito apresentações e palestras em torno da música vão acontecer virtualmente no Espírito Santo. A "II Mostra de Música Capixaba Gabriel Camargo" contará com apresentação de crianças prodígio e professores, com o intuito de divulgar canções populares e peças clássicas para a população em geral por meio de recitais no YouTube.

A professora de piano Janne Gonçalves, que é mestre de algumas crianças que participam do espetáculo chamado "Jovens Pianistas Capixabas", em exibição às 20h deste sábado (17), fala que o objetivo da mostra de música é levar arte à sociedade.

A Gazeta, como Desses jovens talentos, alguns já até viraram notícia em, como Olívia Tebaldi Estevão Gomes . O menino de 12 anos de idade, inclusive, acabou de participar do primeiro evento presencial do Sesi Cultura, a "Noite Tchaikosvky", na abertura do espetáculo solo ao piano do Teatro do Sesi, em Jardim da Penha, em Vitória.

“Sem preconceito de estilos, apresentando o erudito e o popular. Reparamos que muita gente tem se interessado pelo clássico de um tempo para cá e esse tipo de ação ajuda. Quanto mais a gente fala sobre, mais pessoas querem saber sobre aquele tema”, corrobora.

Janne vai coordenar o bate-papo das 15h do dia 25, cujo tema será "A Importância do Estudo Musical". “A expectativa é ótima, a melhor possível. Queremos mostrar tudo o que a gente faz, em tudo o que nos empenhamos e, claro, nossos talentos jovens, que se preparam para o espetáculo só deles que será lindo. Infelizmente não poderemos nos reunir presencialmente, mas a gente não vai deixar de fazer música mesmo assim”, pontua a professora, que já leciona há 35 anos.

INTERCÂMBIO MUSICAL

Durante a programação, a mostra musical trará convidados que também se apresentam entre alunos e professores ao longo dos dias. No dia 16 de julho, às 20h, a banda capixaba Cinco Nós vai abrir a mostra musical com composições autorais do artista Nano Vianna.

No sábado (27), a palestra intitulada “Canto Infantil” será a segunda atração da mostra de música, ministrada pela cantora e professora capixaba Maristela Araújo através da plataforma on-line Zoom, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A segunda palestra do dia será conduzida pelo professor Hemercik Xavier e terá como tema a partitura musical.

No terceiro dia, a mostra levará ao público o concerto “E o mundo não se acabou”, que possui roteiro e direção cênica do renomado artista capixaba Marcelo Ferreira. Uma das palestras deste dia será ministrada pelo professor capixaba Wesley Nascimento e tem como título “A história dos instrumentos de cordas”. Também haverá a palestra “A história dos instrumentos de cordas friccionadas”.

Para encerrar, o evento traz a palestra motivacional “A importância do estudo musical”, com a professora Janne Gonçalves e o concerto “Amores e Versos”, que vão levar toda emoção do talento musical capixaba para o público.

PROGRAMAÇÃO

16/07 – 20h – Show com a Banda Cinco Nós



17/07 – 15h – Palestra “Canto Infantil” – com Maristela Araújo



17/07 - 20h – Recital “Jovens Pianistas Capixabas”



24/07 – 10h30 – Palestra “Desmistificando a teoria musical” – com Hemerick Xavier



24/07 – 15h – Palestra “A história dos instrumentos de cordas friccionadas”



24/07 – 20h – Espetáculo “E o mundo se acabou” – Diretor Marcelo Ferreira



25/07 – 15h – Palestra “A importância do Estudo Musical” – Com Janne Gonçalves



25/07 – 20h – Espetáculo “Amores e Versos” – Com Wesley Nascimento



SERVIÇO