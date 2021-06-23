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Televisão

Empresário diz que ninguém acreditava no Patati Patatá como um negócio

Rinaldi Faria participou do programa "Me Poupe! Show", em exibição na Rede TV!
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2021 às 16:27

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:27

Rinaldi Faria, empresário da dupla de palhaços Patati Patatá, foi o entrevistado de Nathalia Arcuri no "Me Poupe! Show" (Rede TV!), desta terça-feira (22). No programa, a apresentadora mostrou como a disciplina e criatividade transformam até palhaçadas em um negócio milionário.
A dupla de palhaços Patati Patatá faz sucesso na TV
A dupla de palhaços Patati Patatá faz sucesso na TV Crédito: Reprodução/ Instagram @patatipatatafc
Faria teve a ideia de criar uma dupla de palhaços a partir do desejo de ser artista. "Ninguém nunca acreditou no Patati Patatá como um negócio. Quem hoje vê o sucesso de 40 anos de história no empreendedorismo brasileiro, não imagina a dificuldade para trilhar esse caminho", diz.
O empresário revela para Nathalia que chegou com um disco pronto em uma gravadora e ouviu: "Porcaria isso. Palhaço não vende!". "Pouca gente sabe, mas para Patati Patatá ser contratado pela primeira vez, nós mesmo tivemos que comprar as 10 mil cópias do nosso próprio disco. É como comprar sua obra para virar um best-seller", afirma Rinaldi, que hoje celebra 40 milhões de discos vendidos em todo o país.

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O sucesso dos palhaços é tão grande que o empresário conta com a ajuda do filho Igor Faria, que participa do programa, para gerir os negócios. Atualmente, eles cuidam dos shows do Patati Patata, espetáculos de circo e a venda dos de 1500 produtos licenciados com a marca, que incluem desde shampoo, vaso sanitário a milho.

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