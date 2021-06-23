Empresário diz que ninguém acreditava no Patati Patatá como um negócio

Rinaldi Faria, empresário da dupla de palhaços Patati Patatá, foi o entrevistado de Nathalia Arcuri no "Me Poupe! Show" (Rede TV!), desta terça-feira (22). No programa, a apresentadora mostrou como a disciplina e criatividade transformam até palhaçadas em um negócio milionário.

A dupla de palhaços Patati Patatá faz sucesso na TV Crédito: Reprodução/ Instagram @patatipatatafc

Faria teve a ideia de criar uma dupla de palhaços a partir do desejo de ser artista. "Ninguém nunca acreditou no Patati Patatá como um negócio. Quem hoje vê o sucesso de 40 anos de história no empreendedorismo brasileiro, não imagina a dificuldade para trilhar esse caminho", diz.

O empresário revela para Nathalia que chegou com um disco pronto em uma gravadora e ouviu: "Porcaria isso. Palhaço não vende!". "Pouca gente sabe, mas para Patati Patatá ser contratado pela primeira vez, nós mesmo tivemos que comprar as 10 mil cópias do nosso próprio disco. É como comprar sua obra para virar um best-seller", afirma Rinaldi, que hoje celebra 40 milhões de discos vendidos em todo o país.