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Emicida critica Pugliesi por festa: 'não interpretou o que é ser influenciador'

Influenciadora reunir amigos em meio à pandemia e rapper mandou recado: você já foi o primeiro foco do bagulho aqui; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 17:18

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 17:18

Gabriela Pugliesi e Emicida: rapper deu bronca na influenciadora que fez uma festa durante o confinamento
Gabriela Pugliesi e Emicida: rapper deu bronca na influenciadora que fez uma festa durante o confinamento Crédito: Instagram / @gabrielapugliesi | Daniel Teixeira / Estadão
Emicida fez uma live neste domingo, 26, e aproveitou para criticar Gabriela Pugliesi, que deu uma festa durante a quarentena, desrespeitando as normas de distanciamento social importantes para o combate do coronavírus.
"Queria dar um salve na nossa amiga Gabriela Pugliesi, que fez uma festa esses dias. Você, garota, ficou conhecida pela alimentação saudável, por fazer exercícios, cuidar da saúde. Neste momento, ter uma atitude irresponsável como essa... parece que você não interpretou o significado do que é ser influenciador", disse.

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O casamento da irmã de Gabriela, Marcella Minelli, foi um dos primeiros focos da covid-19 no Brasil, onde diversas personalidades, incluindo ela, se contaminaram. O episódio gerou inúmeros comentários nas redes sociais e voltou à tona agora.
"Você influencia as pessoas. Nesse momento precisamos nos unir, tá ligado? Você já foi o primeiro foco do bagulho aqui, já lançou essa tendência. O que você está querendo, abençoada? Quer pedir música no Fantástico? Juízo, senhora e senhores", completou Emicida.
Ainda no fim de semana, Gabriela Pugliesi publicou, em seus stories do Instagram, vídeos se redimindo pelo comportamento. Ela reconheceu que passou dos limites, que está "super arrependida" e pediu desculpas "aos que se sentiram ofendidos". A influenciadora também postou uma declaração no seu feed da rede social, dizendo que foi "irresponsável e imatura".
Nesta segunda-feira (27), Gabriela Pugliesi desativou a sua conta no Instagram.
Ver essa foto no Instagram

To super arrependida. Me desculpem. Que sirva de aprendizado pra mim ?

Uma publicação compartilhada por Gabriela Pugliesi (@gabrielapugliesi) em

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