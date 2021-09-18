Parabéns aos papais!

Edson Celulari e Karin Roepke anunciam gravidez: 'Te amamos, filha'

O ator de 63 anos e a mulher postaram a novidade nas redes sociais

Publicado em 18 de Setembro de 2021 às 10:19

Agência Estado

O ator Edson Celulari, 63, e a sua mulher Karin Roepke, 39, revelaram na tarde desta sexta-feira (17), que estão esperando o primeiro filho do casal. A atriz está grávida de uma menina.
Edson Celulari e Karin Roepke estão grávidos de uma menina Crédito: Reprodução/ Instagram @edsoncelulari
O anúncio foi feito pela rede social dos dois. "Estamos grávidos! Queremos dividir essa alegria com vocês. Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada. Te amamos, filha!", postaram em seus perfis.
Enzo Celulari, filho de Edson com Claudia Raia, comemorou a nova irmã: "Que notícia linda! Parabéns! Que venha linda e muito saudável", escreveu. O ator também é pai de Sophia Raia.
Os amigos também celebraram a notícia. "Que coisa mais linda! Muita saúde e felicidades, queridos! Parabéns", comemorou Juliana Paes. "Ah, que alegria! Parabéns", disse Regiane Alves. Já Evandro Mesquita desejou: "Muitas felicidades e muita luz! Que chegue num mundo e num Brasil melhor".
Edson e Karin casaram em novembro de 2017, em uma cerimônia íntima na cidade de San Quirico D'orcia, na Toscana, Itália. Antes de casar, eles namoraram por cinco anos.

Veja Também

"A Fazenda 13": ex-panicat Aline Mineiro e cantora Fernanda Medrado se beijam em festa

Sthe Matos é a tik toker escolhida para entrar em "A Fazenda 13"

Modelo trans capixaba, Sâmella Vinter posa nua mais uma vez: corpão!

Este vídeo pode te interessar

Recomendado para você

Bia Schwartz, Eliana Belesa, Lara Brotas, Rachel Pires, Mariana Villas e Andrea de Pinho
Evento conecta arte, design e moda em galeria badalada de Vitória
Imagem de destaque
Como dois cessar-fogos e 'abertura' do Estreito de Ormuz podem impulsionar negociações de paz entre EUA e Irã
Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva durante a campanha de 2022
As sombras de Lula e Jair nas eleições de 2026 estão em aberto

