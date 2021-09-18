Edson Celulari e Karin Roepke anunciam gravidez: 'Te amamos, filha'

O ator Edson Celulari, 63, e a sua mulher Karin Roepke, 39, revelaram na tarde desta sexta-feira (17), que estão esperando o primeiro filho do casal. A atriz está grávida de uma menina.
O anúncio foi feito pela rede social dos dois. "Estamos grávidos! Queremos dividir essa alegria com vocês. Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada. Te amamos, filha!", postaram em seus perfis.
Enzo Celulari, filho de Edson com Claudia Raia, comemorou a nova irmã: "Que notícia linda! Parabéns! Que venha linda e muito saudável", escreveu. O ator também é pai de Sophia Raia.
Os amigos também celebraram a notícia. "Que coisa mais linda! Muita saúde e felicidades, queridos! Parabéns", comemorou Juliana Paes. "Ah, que alegria! Parabéns", disse Regiane Alves. Já Evandro Mesquita desejou: "Muitas felicidades e muita luz! Que chegue num mundo e num Brasil melhor".
Edson e Karin casaram em novembro de 2017, em uma cerimônia íntima na cidade de San Quirico D'orcia, na Toscana, Itália. Antes de casar, eles namoraram por cinco anos.