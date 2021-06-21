Documentário "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, é premiado em Berlim

O documentário brasileiro "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi, foi o vencedor escolhido pelo público no Festival de Berlim 2021, dentro da Mostra Panorama. De Berlim, onde foi acompanhar as sessões presenciais do filme no Summer Special, Bolognesi comentou: "A gente está extremamente feliz com esse prêmio, um prêmio muito importante no Festival de Berlim especialmente nesse momento onde os ianomâmis estão sob ataques dos garimpeiros."

O segundo colocado foi "A Guerra de Miguel" (Miguel's War), que é uma produção hispano-libanesa. Dirigida por Eliane Rahed, o filme traz a história de um homossexual que volta ao seu país após longa data, mas isso o faz ter de lidar com seu passado.

Cena do documentário "A Última Floresta", de Luiz Bolognesi Crédito: Reprodução/YouTube

"A Última Floresta", que tem roteiro do próprio Bolognesi com Davi Kopenawa, escritor, xamã e líder político ianomâmi, denuncia o descaso com indígenas ao longo dos séculos, agravado com a pandemia de covid-19.

Acompanha a rotina de um grupo ianomâmi que vive isolado, em um território ao norte do Brasil e ao sul da Venezuela, há mais de mil anos.

O xamã Kopenawa busca proteger as tradições de sua comunidade e relatá-las para o homem branco que, segundo ele, nunca os viu, nem os ouviu.

Ao mesmo tempo, ele e seu grupo lutam para que garimpeiros, que atuam ilegalmente no território, sejam retirados - mais de 10 mil garimpeiros ilegais invadiram o local em 2020, derrubando a floresta, envenenando os rios e espalhando covid-19 e outras doenças entre os indígenas.

BERLINALE

Por causa da pandemia da Covid-19, pela primeira vez o tradicional festival de cinema, que foi criado em 1951 e é um dos três principais da Europa junto com Cannes e Veneza, foi realizado em duas partes.