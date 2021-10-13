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Disney+ divulga novo trailer de 'Sozinho em Lar Doce Lar'

Plataforma de streaming exibirá nova versão de um dos maiores clássicos do Natal
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 out 2021 às 11:15

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 11:15

Trecho do filme 'Sozinho em Lar Doce Lar', que será exibido na Disney+ em novembro
Trecho do filme 'Sozinho em Lar Doce Lar', que será exibido na Disney+ em novembro Crédito: Disney+
O remake de um dos maiores clássicos do cinema natalino ganhou novo trailer. A Disney+ divulgou mais um trecho do filme Sozinho em Lar Doce Lar.
A estreia do longa está marcada para o dia12 de novembro e conta com Archie Yates no papel de Max Mercer, uma criança que fica para trás quando a família vai de férias para o Japão.
No filme original, ele é esquecido pela família e pensa em se divertir. A casa, porém, é invadida por um casal que tenta recuperar uma relíquia de família. O garoto, então, tenta proteger a residência com uma série armadilhas.

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