Disney+ divulga novo trailer de 'Sozinho em Lar Doce Lar'

Trecho do filme 'Sozinho em Lar Doce Lar', que será exibido na Disney+ em novembro Crédito: Disney+

O remake de um dos maiores clássicos do cinema natalino ganhou novo trailer. A Disney+ divulgou mais um trecho do filme Sozinho em Lar Doce Lar.

A estreia do longa está marcada para o dia12 de novembro e conta com Archie Yates no papel de Max Mercer, uma criança que fica para trás quando a família vai de férias para o Japão.