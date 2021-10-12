Dia das Crianças: 3 livros infantis para aproveitar a data

Livro 'A Menina Que Pintava Carneiros', do escritor Luiz Fernando Bernardes é uma das dicas Crédito: Divulgação/Ricardo Aiolfi

Estimular a leitura na infância é fundamental para aguçar a criatividade e o conhecimento. Por isso, o ‘Divirta-se’ separou 3 obras capixabas para os pequenos aproveitarem o Dia das Crianças com muito aprendizado.

Os livros “Minha Cariacica”, "A Menina Que Pintava Carneiros" e “No mundo da Capopeia”, garantem boas histórias com cores e imagens atrativas. Com sinais em libras e formato vídeo-livro, as obras também trazem conteúdos inclusivos.

Minha Cariacica

A terceira edição da obra de Kátia Fialho trata de temas como empreendedorismo, meio ambiente, democracia, tradições e cultura popular da cidade, além de traçar um panorama do início de sua história e de temas atuais como o respeito às diferenças.

Os leitores que adquirirem um exemplar desta edição terão acesso ao vídeo-livro com conteúdo acessível a pessoas com deficiência visual ou baixa visão, disponível através da tecnologia QR Code.

“A escolha da cidade foi um processo que se deu a partir da minha vivência como servidora da cidade. Estive muito perto dos projetos que eram escritos na lei de incentivo a cultura, e percebi que não havia, ou eram poucos projetos que tratassem da história da cidade para crianças”, disse a autora.

Livro 'Minha Cariacica', da escritora Kátia Fialho trata de temas de cidade Crédito: Divulgação/Facebook

A Menina Que Pintava Carneiros

Conversadeira, alegre e com um espírito jovem no auge dos seus 75 anos, a lojista Eurides Luiza de Souza Moreira, a Lulu, viu uma história de sua infância a transformar em personagem de livro infantil em "A Menina Que Pintava Carneiros", de Luiz Fernando Bernardes.

O escritor Luiz Fernando Bernardes e Lulu na Haribol: inspirado numa história de infância dela Crédito: Ricardo Aiolfi

O livro será lançado no próximo dia 15 (sexta-feira), às 16 horas, no Shopping Centro da Praia, mesmo local em que Lulu (a verdadeira) possui uma tradicional loja de roupas indianas, a Haribol. "Cada parte do livro se dedica à Lulu olhar ao redor e imaginar como o carneiro ficaria colorido, usando algum objeto do dia a dia como tintura. Pensei em algo que as crianças pudessem se identificar com a Lulu e passassem a explorar mais o mundo", explica o autor.

No mundo da Capopeia

Um livro inspirado no desejo de ter a representatividade do mundo dos surdos para as crianças. Assim será o primeiro livro para o público infantil, da autora Zalba Dias, intitulado de “No mundo da Capopeia”.

No mundo da Capopeia conta a história de uma lagartinha verde que é surda e o seu mundo desperta a criatividade Crédito: Reprodução Facebook Libras - Sinais Capixabas

Segundo ela, o livro conta a história de uma lagartinha verde que é surda e o seu mundo desperta a criatividade, a imaginação e a fantasia. Têm história, atividades e alguns sinais em libras para estimular o aprendizado, pois a obra tem a perspectiva de uma educação inclusiva.