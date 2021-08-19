Direto de Vitória, 3° MoV.Cidade transmite 12 shows em clima de carnaval

Cena do curta-metragem capixaba "Prazer da Solidão", exibido na programação do MoV.Cidade Crédito: MoV.Cidade

Espírito Santo, o MoV.Cidade abraçou o carnaval, maior festa popular brasileira, como um dos temas da terceira edição do evento. Com apoio da Rede Gazeta, ele acontece em formato on-line, entre quinta (19) e sábado (21), com transmissões pelo Conhecido por ser o festival da diversidade, sustentabilidade e cultura urbana do, oabraçou o carnaval, maior festa popular brasileira, como um dos temas da terceira edição do evento. Com apoio da Rede Gazeta, ele acontece em formato on-line, entre quinta (19) e sábado (21), com transmissões pelo YouTube e pelo site do evento , trazendo no cardápio filmes, shows, debates e palestras.

Cerca de 26 profissionais da Mocidade Unida da Glória, de Vila Velha, entre escultores, aderecistas, alegoristas e costureiras, estão envolvidos nos desenhos e na confecção das esculturas transformarão o palco onde serão apresentados os shows do evento - localizado na Casa 7, em Vitória - em um verdadeiro carro alegórico. O cenário trará elementos particulares da Grande Vitória, como o Viaduto Caramuru, no Centro da capital, além de símbolos da natureza capixaba, como beija-flores, peixes e conchas.

"Acreditamos que o carnaval também é um movimento criativo e urbano, que se conecta muito com o nosso. A gente acha que todo mundo está com esse desejo guardado, a mais pura saudade, que escapa como uma dose do que ainda vamos viver, e do que vamos fazer agora: ensaiar um futuro", afirma Léo Alves, diretor de programação do MoV.Cidade e sócio-diretor da Caju Produções, responsável pelo evento.

Neste "palco iluminado", como diria o inesquecível Dominguinhos da Estácio, vão passar nomes potentes da música nacional, como Luedji Luna (BA), Budah (ES), Marina Sena (MG), Afronta (ES), Julio Secchin (RJ), Gabriela Brown (ES), Duarte (ES) e banda Pura Vida (ES), além de todo o swing da bateria da Mocidade Unida da Glória (MUG). Os shows vão rolar nos três dias de eventos, sempre a partir das 19h, com transmissões ao vivo da Casa 7.

Na plateia? Cerca de 200 plantas compondo a atmosfera do enredo escolhido pelo projeto, "Cidade Sustentável". Após o festival, os brotos serão replantados no Morro do Quadro, com participação de adolescentes e jovens atuantes do projeto sociocultural Serenata de Favela.

Luedji Luna fará seu primeiro show no Espírito Santo neste fim de semana Crédito: Reprodução/ Instagram @ luedjiluna, com foto de J.R.Duran

"Há uma grande expectativa em relação ao show da baiana Luedji Luna, um nome interessante da nossa música que nunca se apresentou no Estado. A Casa 7 será uma espécie de QG do festival, onde vamos receber os convidados para bate-papos e os artistas, mas o público poderá acompanhar via internet", explica Luísa Costa, diretora de comunicação do MoV.Cidade.

Além de música, o evento também contará com a exibição de 16 curtas-metragens no site do festival . Os títulos foram submetidos a uma votação popular prévia e três deles foram escolhidos para receber projeções ao ar livre, no Centro de Vitória.

"Serão projeções urbanas que vão acontecer em três prédios na Rua Sete (Centro de Vitória). Os três curtas mais votados pelo público ainda vão receber prêmios em dinheiro. As exibições acontecem nos três dias do evento, sempre a partir das 19h", informa Luísa.

BATE-PAPO

Todos os dias do festival, sempre a partir das 9h20, ocorre a Conversa no Jardim, que contou com curadoria de Angela Gomes e Juliana Lisboa, que traz para a roda diversos convidados que refletem sobre a ocupação da cidade, sustentabilidade, criatividade e outros temas sensíveis à vida urbana. Os bate-papos ocorrerão de forma on-line e contarão com a presença de convidados de vários setores da sociedade. As temáticas serão: Circular, Energizar e Fabular.

Ainda durante os três dias, ocorre o MoV.Lab, um laboratório de imersão em empreendedorismo criativo, voltado para jovens capixabas de 18 a 29 anos que queiram inovar em seus próprios negócios. As palestras e a mentoria do laboratório são restritas aos alunos selecionados e premiará em dinheiro os três melhores planos de negócio.

3º MOV.LAB

QUANDO: de quinta-feira (19) a sábado (21), com exibição de filmes, shows e bate-papos

de quinta-feira (19) a sábado (21), com exibição de filmes, shows e bate-papos COMO ASSISTIR: gratuitamente, pelo site do evento e no canal do YouTube

PROGRAMAÇÃO

QUINTA-FEIRA (19)





CONVERSA NO JARDIM

Bate-papos no quintal da Casa 7, das 9h20 às 11h

BATE-PAPO: CIRCULAR

Com Quenia Lyrio, Ana Paula Damasio, Grazieli Pirovani, Gilmar Nogueira e Leonardo Pignaton





INTERVENÇÃO URBANA: PROJEÇÃO DE CINEMA



Exibição dos filmes premiados na Mostra MoV.Cidade, a partir das 19h-22h, na Rua 7 (Centro, Vitória)





MOV.MÚSICA

A partir das 19h, com transmissão da Casa 7

DJ set de Úrsula Pussynail (ES)

MUG, Mocidade Unida da Glória (ES)



Julio Secchin (RJ)



Gabriela Brown (ES)







SEXTA-FEIRA (20)





CONVERSA NO JARDIM

Bate-papos no quintal da Casa 7, a partir das 9h20

BATE-PAPO: ENERGIZAR

Com Marcos Accioly, Elias Alves, João Vitor Freire (Endelevo), Daniel Azeredo e Rafaela Rigo (Projeto Solares)





INTERVENÇÃO URBANA: PROJEÇÃO DE CINEMA

Exibição dos filmes premiados na Mostra MoV.Cidade, a partir das 19h, Rua 7 (Centro, Vitória)





MOV.MÚSICA

A partir das 19h, com transmissão da Casa 7

DJ set de Úrsula Pussynail (ES)

Pura Vida (ES)



Budah (ES)



Marina Sena (MG)







SÁBADO (21)





CONVERSA NO JARDIM

Bate-papos no quintal da Casa 7, a partir das 9h20

BATE-PAPO: FABULAR

Com Fabrício Costa, Rozilene de Sá, Crislayne Zeferina e Camila Brandão





INTERVENÇÃO URBANA: PROJEÇÃO DE CINEMA



Exibição dos filmes premiados na Mostra MoV.Cidade, a partir das 19h, na Rua 7 (Centro, Vitória)





MOV.MÚSICA

A partir das 19h, com transmissão da Casa 7

DJ set de Úrsula Pussynail (ES)

Duarte (ES)



Afronta (ES)



Luedji Luna (BA)

FILMES SELECIONADOS