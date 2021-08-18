Com personalidades e 36 curtas, Festival de Cinema de Santa Teresa começa dia 26

Viviane Mosé vai participar de uma live no festival Crédito: Tatiana Ferro

O friozinho e o clima aconchegante de Santa Teresa no inverno são propícios para uma (gostosa) sessão de cinema. Porém, com a pandemia da Covid-19 ainda presente no Estado, a quarta edição do festival da cidade serrana capixaba, o Fecsta, que acontece de 26 a 28 de agosto, continua apostando no formato on-line.

"As pessoas estão confinadas em suas casas e necessitam de arte e cultura, que são alimento para o espírito", adianta Luiza Lubiana, cineasta e coordenadora-geral do Festival de Cinema de Santa Teresa, afirmando tratar-se de três dias de festa multicultural, com sessões de cinema, palestras, show e (muita) poesia.

A programação será totalmente gratuita, transmitida pelo canal do evento no YouTube . "A arte não pode parar. Tivemos 580 filmes inscritos nessa quarta edição. Os realizadores, ainda que em período de pandemia, e, com o corte brusco de recursos destinados ao audiovisual (por parte do Governo Federal), estão produzindo na contramão", desabafou a realizadora.

"Têm filmes ótimos. A Lei Aldir Blanc veio como um sopro, um suspiro de alívio, mas a Ancine (Agência Nacional do Cinema) anda bem a passos lentos. Preservamos as rodas de conversa com os cineastas, incrementamos com palestras, lives e tratamos o festival com todo carinho, sempre torcendo muito para o que, em 2022, possa ser presencial, afinal, o trabalho é bem grande, mesmo que produzido para o formato on-line", explica.

Filme "O Bestiário Invisível", de Tati Rabelo e Rod Linhales Crédito: Reprodução "O Bestiário Invisível"

Ao longo dos três dias de festival, 36 curtas-metragens serão exibidos em cinco mostras competitivas: "A Escola vai ao Cinema", destinada a alunos do Ensino Municipal de Santa Teresa; "Beija-Flor", voltada para temáticas sociais; "Frenética", com filmes para maiores de 16 anos, que tratam temáticas como feminicídio, homofobia e injustiças sociais; “Índios: Esplendor e Resistência", que homenageia povos originários, realizadores indígenas e temas ambientais; e "Virgínia Tamanini", vitrine para produções realizadas no Estado e por diretores capixabas, em uma bem-vinda homenagem à escritora e artista plástica teresense Virgínia Tamanini.

A organização do Fecsta fez um post no Instagram anunciando os selecionados de 2021. Confira abaixo.

Entre os escolhidos, títulos que circularam com sucesso em outras mostras, como "Dia de Manguezal"/ES, produzido por alunos do Ensino Municipal de Vitória; "O Bestiário Invisível"/ES, de Tati Rabelo e Rodrigo Linhales; "Joãozinho da Goméia, o Rei do Candomblé"/RJ, de Janaína Oliveira Refém e Rodrigo Dutra; e "A Última Frente Fria"/RJ, de Pedro Gabriel Miziara.

As produções vão concorrer aos prêmios de Melhor Filme de Ficção, Melhor Documentário, Melhor Animação, Melhor Filme Capixaba (que além do troféu, leva uma quantia em dinheiro), Melhor Filme Eleito pelo Júri Popular (que contará com votação pela internet) e duas Menções Honrosas. Abaixo, veja um trecho de um dos curtas-metragens participantes, "Dia do Manguezal".

Além disso, há espaço para duas mostras paralelas, "Mostrinha Infantil", com cinco animações, e "Memória", com três filmes inspirados no tema do festival 2021, "Memória Revelada", que marca a história da imigração europeia em terras capixabas.

Nessa sessão, destaque para títulos emblemáticos do nosso cinema, como "Tutti Tutti Buona Gente", de Orlando Bomfim, "A Lenda de Proitner", de Luiza Lubiana, "O que Resta da Imagem", de Rafael Wolfgramm.

NATUREZA

Por falar em Lubiana, a realizadora apresenta no Festival de Cinema de Santa Teresa seu novo projeto, a websérie "Catedrais Líquidas", que registra cachoeiras, museus, casarios tombados pelo patrimônio histórico e demais belezas do Circuito das Três Santas, as cidades de Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Santa Leopoldina. A exibição do primeiro capítulo acontece em 26 de agosto, às 15h40.

"Como a Satírica Filmes (produtora da websérie) faz o Festival de Santa Teresa, e o Circuito das Três Santas passa pelo município, pensei que seria bom unir o útil ao agradável. Já fiz três produções na região. A proposta da série é esta: mostrar o que tem de lindo nessa região, privilegiando as cachoeiras, que, no projeto, chamo de 'Catedrais Líquidas'", explica Luiza.

"Queria voltar a três lugares magníficos que serviram de locação para alguns de meus filmes ('Sacramento', 'A Lenda de Proitner' e 'Punhal')", aponta a realizadora. "São quatro episódios de dez minutos. Vamos lançar o primeiro no Fecsta e os outros três nos canais do YouTube do festival e da Satírica Filmes , a cada 15 dias".

EVENTOS

O 4º Festival de Cinema de Santa Teresa, ainda em sua programação, presta uma homenagem ao cineasta capixaba Rodrigo Aragão, que, em 27 de agosto, a partir das 23h30, fará uma apresentação especial de seu último filme, "O Cemitério das Almas Perdidas".

Evento terá live de Elisa Lucinda Crédito: Jonathan Estrella

Além de exibições cinematográficas, o evento aposta na multidisciplinaridade, com lives de Elisa Lucinda, Viviane Mosé, Jurema Tonini e Sérgio Mendes, uma palestra on-line de Ceci Alves, sobre "Cinema e Militância", e um sarau poético com Luiza Lubiana, Lobo Pasolini, Célio Perini, Edite Angeli, Meireles e Míriam Loureiro.

4º FESTIVAL DE CINEMA DE SANTA TERESA