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Agenda

De casa, fim de semana será de lives de artistas e Festival da Torta Capixaba

Entre os destaques estão os shows on-line de Gusttavo Lima, Baby do Brasil, Detonautas e Turma do pagode
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 abr 2020 às 06:00

Publicado em 10 de Abril de 2020 às 06:00

Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari em 03 de janeiro
Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari em 03 de janeiro Crédito: Fábio Nunes/Divulgação
O fim da Semana Santa chegou e, embora na quarentena, a agitação está garantida para os capixabas. Artistas estão garantindo suas transmissões ao vivo em seus perfis nas redes sociais e o tradicional Festival daTorta Capixaba, da Ilha das Caieiras, terá sua 16°edição sendo realizada online.
O evento que homenageia o prato típico capixaba ocorrerá entre os dias 9 e 12 de abril, tendo suas vendas feitas por meio do aplicativo de delivery "Shipp", disponível para IOS e Android. Vale lembrar que as entregas acontecem em Vila Velha e Vitória. Quanto aos preços, as tortas serão vendidas, nos sabores bacalhau com palmito e mariscos, a R$ 55 (500 gramas) e R$ 110 (1kg). 

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Para além de garantir sua deliciosa torta capixaba, a agenda contará com lives musicais, incluindo shows de Gusttavo Lima, Turma do Pagode, Zé Neto & Cristiano e diversos outros. Festivais também marcarão presença, como a terceira edição do #ZirigidumEmCasa e o último dia do Fico em Casa BR.
Tem ainda atrações para a criançada se distrair e ficar tranquila nesse feriado, como a contação de história feita pela cantora infantil Carol Levy, levando "Chapeuzinho amarelo" ao projeto "Diversão em Cena online".

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