De casa, fim de semana será de lives de artistas e Festival da Torta Capixaba

O fim da Semana Santa chegou e, embora na quarentena, a agitação está garantida para os capixabas. Artistas estão garantindo suas transmissões ao vivo em seus perfis nas redes sociais e o tradicional Festival daTorta Capixaba, da Ilha das Caieiras, terá sua 16°edição sendo realizada online.
O evento que homenageia o prato típico capixaba ocorrerá entre os dias 9 e 12 de abril, tendo suas vendas feitas por meio do aplicativo de delivery "Shipp", disponível para IOS e Android. Vale lembrar que as entregas acontecem em Vila Velha e Vitória. Quanto aos preços, as tortas serão vendidas, nos sabores bacalhau com palmito e mariscos, a R$ 55 (500 gramas) e R$ 110 (1kg).
Para além de garantir sua deliciosa torta capixaba, a agenda contará com lives musicais, incluindo shows de Gusttavo Lima, Turma do Pagode, Zé Neto & Cristiano e diversos outros. Festivais também marcarão presença, como a terceira edição do #ZirigidumEmCasa e o último dia do Fico em Casa BR.
Tem ainda atrações para a criançada se distrair e ficar tranquila nesse feriado, como a contação de história feita pela cantora infantil Carol Levy, levando "Chapeuzinho amarelo" ao projeto "Diversão em Cena online".
Fique por dentro da agenda completa:
- SEXTA-FEIRA (10 DE ABRIL)
- SHOW
- Marcos e Belutti
- Às 19h, no canal do Youtube da Dupla.
- KLB
- Às 20h, no perfil do Instagram e do Facebook.
- FESTIVAL
- Festival da Torta Capixaba
- De 9 a 12 de abril. Com entregas pelo app Shipp. Preço: R$ 55 (500 gramas), R$ 110 1Kg.
- #Zirigidum em Casa
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua terceira edição. E terá suas lives exibidas nos perfis do Instagram de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 17h Dudu Oliveira
- 17h30 Leandro Souto Maior
- 18h Sandami
- 18h30 Tuca Oliveira
- 19h Stevens
- 19h30 Pedro Franco
- 20h Rafa Castro
- 20h30 Detonautas
- 21h Baby do Brasil
- Festival Fico em Casa BR
- A partir das 13h30, nas contas de cada artista, que serão divulgados no perfil do Instagram do festival.
- INFANTIL
- Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Contação de histórias através de vídeos em seu canal no Youtube.
- 188 Gibis
- Disponíveis até o dia 25 de maio, no aplicativo Banca da Mônica, disponível para Android e IOS.
- SÁBADO (11 DE ABRIL)
- SHOW
- Matheus & Kauan
- ÀS 16h, no canal do Youtube da dupla.
- Jads & Jadson
- Às 17h, no canal do Youtube da dupla.
- Buteco em Casa- Gusttavo Lima
- Às 20h, no canal do Youtube do cantor.
- Raí Saia Rodada e Luan
- Às 17h, no canal do Youtube do cantor.
- FESTIVAL
- Festival da Torta Capixaba
- De 9 a 12 de abril. Com entregas pelo app Shipp. Preço: R$ 55 (500 gramas), R$ 110 1Kg.
- #Zirigidum em Casa
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua terceira edição. E terá suas lives exibidas nos perfis do Instagram de cada artistas, a partir das 16h30. Confira a programação:
- 16h30 Ricardo Ledoux
- 17h30 Rodrigo Auad
- 18h Macacko
- 18h30 Julie Wein
- 19h Aline Paes
- 19h30 Isabela Moraes
- 20h Carlos Sales
- 20h30 Alma Thomas e Pedro Milman
- 21h Zé Renato
- BALADA
- Toro Live
- Festa live no Facebook da Toro Club, às 21h. Com DJs Paollab e JESS. Delivery de drinks autorais no whatsapp (27)4042-2042.
- INFANTIL
- Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Contação de histórias através de vídeos em seu canal no Youtube.
- 188 Gibis
- Disponíveis até o dia 25 de maio, no aplicativo Banca da Mônica, disponível para Android e IOS.
- DOMINGO (12 DE ABRIL)
- SHOW
- Turma do Pagode
- Às 16h, no canal do Youtube do grupo.
- Zé Neto e Cristiano
- Às 18h, no canal do Youtube da dupla.
- FESTIVAL
- Festival da Torta Capixaba
- De 9 a 12 de abril. Com entregas pelo app Shipp. Preço: R$ 55 (500 gramas), R$ 110 1Kg.
- #Zirigidum em Casa
- O festival idealizado por Cláudio Lins e Beto Feitosa chega em sua terceira edição. E terá suas lives exibidas nos perfis do Instagram de cada artistas, a partir das 17h. Confira a programação:
- 16h Thiago Pach
- 16h30 Cida Moreira
- 17h Clara Gurjão
- 17h30 Claudio Lyra
- 18h Marcelo Vig
- 18h30 Joyce Cândido
- 19h Guto Goffi
- 19h30 Almério
- 20h Gabriel Gonti
- 20h30 Carlos Careqa
- 21h Rita Benneditto
- INFANTIL
- Live Diversão em Cena
- Contação de história, a partir das 16h, no Instagram (@diversaoemcena) e no Facebook de mesmo nome. Com Carol Levy apresentando "Chapeuzinho amarelo".
- Histórias Mágicas com Rodrigo Campaneli
- Contação de histórias através de vídeos em seu canal no Youtube.
- 188 Gibis
- Disponíveis até o dia 25 de maio, no aplicativo Banca da Mônica, disponível para Android e IOS.