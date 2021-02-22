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Música

Daft Punk encerra carreira após 28 anos de sucesso na música eletrônica

Dupla francesa anunciou despedida depois de publicar um trecho de seu filme 'Electroma', de 2006, nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 fev 2021 às 14:41

Publicado em 22 de Fevereiro de 2021 às 14:41

Formada pelos franceses, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, a dupla Daft Punk posa na premiere do filme
Formada pelos franceses, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, a dupla Daft Punk posa na premiere do filme "Tron: Legacy" Crédito: Reuters/Folhapress
A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk chegou ao fim após 28 anos de carreira. Nesta segunda-feira (22), os músicos publicaram no seu site e canal do YouTube um vídeo de oito minutos intitulado "Epílogo", que mostra um trecho do filme "Electroma", lançado pelos artistas em 2006.
A assessora dos músicos, Kathryn Frazier, confirmou o encerramento da carreira da dupla ao site de notícias Pitchfor, mas não explicou os motivos.
No vídeo publicado pela dupla, que é formada pelos franceses Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, os músicos aparecem com roupas futuristas em meio a um deserto. Após uma explosão no local, os anos 1993 e 2021 aparecem na tela em referência ao período de existência do Daft Punk.
Os artistas lançaram cinco álbuns ao longo da carreira e receberam seis Gramys, incluindo o de melhor álbum do ano, por "Random Access Memories", último disco da dupla.
Entre suas músicas de maior sucesso, estão "Get Lucky", "One More Time" e "Lose Yourself to Dance".

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