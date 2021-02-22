Daft Punk encerra carreira após 28 anos de sucesso na música eletrônica

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk chegou ao fim após 28 anos de carreira. Nesta segunda-feira (22), os músicos publicaram no seu site e canal do YouTube um vídeo de oito minutos intitulado "Epílogo", que mostra um trecho do filme "Electroma", lançado pelos artistas em 2006.
A assessora dos músicos, Kathryn Frazier, confirmou o encerramento da carreira da dupla ao site de notícias Pitchfor, mas não explicou os motivos.
No vídeo publicado pela dupla, que é formada pelos franceses Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, os músicos aparecem com roupas futuristas em meio a um deserto. Após uma explosão no local, os anos 1993 e 2021 aparecem na tela em referência ao período de existência do Daft Punk.
Os artistas lançaram cinco álbuns ao longo da carreira e receberam seis Gramys, incluindo o de melhor álbum do ano, por "Random Access Memories", último disco da dupla.
Entre suas músicas de maior sucesso, estão "Get Lucky", "One More Time" e "Lose Yourself to Dance".