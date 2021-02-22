Daft Punk encerra carreira após 28 anos de sucesso na música eletrônica

Formada pelos franceses, Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, a dupla Daft Punk posa na premiere do filme "Tron: Legacy" Crédito: Reuters/Folhapress

A dupla francesa de música eletrônica Daft Punk chegou ao fim após 28 anos de carreira. Nesta segunda-feira (22), os músicos publicaram no seu site e canal do YouTube um vídeo de oito minutos intitulado "Epílogo", que mostra um trecho do filme "Electroma", lançado pelos artistas em 2006.

A assessora dos músicos, Kathryn Frazier, confirmou o encerramento da carreira da dupla ao site de notícias Pitchfor, mas não explicou os motivos.

No vídeo publicado pela dupla, que é formada pelos franceses Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo, os músicos aparecem com roupas futuristas em meio a um deserto. Após uma explosão no local, os anos 1993 e 2021 aparecem na tela em referência ao período de existência do Daft Punk.

Os artistas lançaram cinco álbuns ao longo da carreira e receberam seis Gramys, incluindo o de melhor álbum do ano, por "Random Access Memories", último disco da dupla.