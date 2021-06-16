"Cyberpunk 2077" deve retornar a Playstation Store em 21 de junho

O jogo "Cyberpunk 2077" voltou a Playstation Store por algumas horas, nesta segunda-feira (14), seis meses após ser excluído. Apesar de não estar mais disponível na plataforma, o RPG de mundo aberto irá retornar definitivamente para a PS Store dia 21 de junho, segundo a Forbes.

Cena do jogo polonês 'Cyberpunk 2077' Crédito: Reprodução

Desenvolvido pela produtora polonesa CD Projekt Red (CDPR), o jogo havia sido apagado da loja do Playstation 4 e Playstation 5 por tempo indeterminado devido a erros polêmicos. Na época, a Sony havia determinado à CD Projekt Red que o jogo retornaria apenas quando as falhas fossem corrigidas.

O produto voltou a aparecer na plataforma na categoria de "recém anunciado", em português. No entanto, não era possível adicioná-lo no carrinho de compras, mas apenas na lista de desejos para uma compra futura.

Stephen Totilo, editor-chefe do blog voltado para jogos intitulado Kotaku, confirmou em um tuíte que o jogo irá retornar para a plataforma. "Cyberpunk será reclassificado na loja PSN [PlayStation Network] em 21 de junho, diz o CDPR", escreveu.

Além de ter sido lançado para Playstation, o jogo também tinha versões para Xbox Series X/S, Xbox One e Computador, através da plataforma Steam. "Cyberpunk 2077" também está disponível em lojas físicas, e custa cerca de R$ 55 para o Playstation e R$ 65 para o Xbox One.