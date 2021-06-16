Iza compartilha remix de "Gueto" feito por capixaba

A cantora Iza gostou do remix que o capixaba Barol Beats fez para a música 'Gueto' Crédito: Divulgação/Rodolffo Magalhães/Átila Hércules/Montagem A Gazeta

O músico Barol Beats, do Herança Negra, é só alegria desde o último fim de semana. No sábado (12), o capixaba viu seu trabalho ganhar proporções nacionais quando a cantora Iza divulgou o remix que ele fez para a canção "Gueto", cantada pela carioca.

A cantora de pop e R&B compartilhou em seus stories, do Instagram, o vídeo em que Barol aparece montando a nova versão do hit. A postagem rendeu muitos seguidores e sorrisos para Barol.

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"Acordei no sábado e fui olhar as mensagens. Ao abrir o Instagram, vi um monte de gente vindo me seguir. Quando passei o olho pelas mensagens, eu vi duas mensagens da Iza e pensei: 'Meu Deus, Iza está falando comigo! O que essa mulher está falando comigo?!'. Abri e vi que ela tinha repostado o remix que eu fiz. Daí foi uma loucura", conta o músico.

Segundo Barol, o gesto de Iza é grandioso para um músico da periferia. "Fico muito feliz. É uma coisa simples que uma artista grande fez, mas é um reconhecimento o muito grande pra gente. É uma artista preta de uma representatividade muito grande para gente que vem de periferia", destaca

Nascido e criado no Morro Jesus de Nazareth, em Vitória, Barol traz consigo uma bagagem de mais de 22 anos de carreira como tecladista, percussionista, Beatmaker e produtor musical. Tecladista e um dos fundadores da banda Herança Negra, ele ainda tem no currículo produções de músicas com Amaro Lima, Jefinho Faraó, PTK, Morena, Anastácia e Douglas Lopes.