Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Música

Iza compartilha remix de "Gueto" feito por capixaba

Barol Beats comemora ver o trabalho divulgado pela cantora
Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

16 jun 2021 às 13:41

Publicado em 16 de Junho de 2021 às 13:41

A cantora Iza gostou do remix que o capixaba Barol Beats fez para a música 'Gueto'
A cantora Iza gostou do remix que o capixaba Barol Beats fez para a música 'Gueto' Crédito: Divulgação/Rodolffo Magalhães/Átila Hércules/Montagem A Gazeta
O músico Barol Beats, do Herança Negra, é só alegria desde o último fim de semana. No sábado (12), o capixaba viu seu trabalho ganhar proporções nacionais quando a cantora Iza divulgou o remix que ele fez para a canção "Gueto", cantada pela carioca.
A cantora de pop e R&B compartilhou em seus stories, do Instagram, o vídeo em que Barol aparece montando a nova versão do hit. A postagem rendeu muitos seguidores e sorrisos para Barol.
"Acordei no sábado e fui olhar as mensagens. Ao abrir o Instagram, vi um monte de gente vindo me seguir. Quando passei o olho pelas mensagens, eu vi duas mensagens da Iza e pensei: 'Meu Deus, Iza está falando comigo! O que essa mulher está falando comigo?!'. Abri e vi que ela tinha repostado o remix que eu fiz. Daí foi uma loucura", conta o músico.
Segundo Barol, o gesto de Iza é grandioso para um músico da periferia. "Fico muito feliz. É uma coisa simples que uma artista grande fez, mas é um reconhecimento o muito grande pra gente. É uma artista preta de uma representatividade muito grande para gente que vem de periferia", destaca
Nascido e criado no Morro Jesus de Nazareth, em Vitória, Barol traz consigo uma bagagem de mais de 22 anos de carreira como tecladista, percussionista, Beatmaker e produtor musical. Tecladista e um dos fundadores da banda Herança Negra, ele ainda tem no currículo produções de músicas com Amaro Lima, Jefinho Faraó, PTK, Morena, Anastácia e Douglas Lopes.
Toda essa bagagem fez com que ele se identificasse com o hit de Iza, cujo clipe já conta com quase 7 milhões de views no YouTube. "Me identifiquei muito com 'Gueto' porque é uma música que fala de onde ela veio, das raízes dela, dos artistas de periferia e suas dificuldades. Me sinto muito representado porque sou nascido e criado no morro Jesus de Nazareth, por isso quis fazer este remix, rolou uma identificação na hora", finaliza.

Veja Também

Iza diz que 'Gueto' é sobre uma 'mina preta, retinta, ocupando lugares'

Iza lança clipe de "Gueto" e afirma: "eu sou a bandeira"

Iza é eleita pela revista 'Time' como uma das líderes da próxima geração

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Música Somos Capixabas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados