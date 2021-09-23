Cultura Solidária: evento terá mostra de cinema e projeções nas ruas do ES

Cena do curta-metragem "Irmã de Cena", de Gisele Bernardes, integrante da mostra "Mulheres no Cinema" Crédito: Festival de Cinema de Vitória

Festival de Cinema de Vitória, o Cultura Solidária encerra suas atividades no mês de setembro. Com eventos voltados para causas sociais e abraçando bairros periféricos da Grande Vitória, a iniciativa estreia neste sábado (25), a partir das 19h, uma edição especial da mostra "Mulheres no Cinema", que será exibida no Canal de YouTube do Braço do, oencerra suas atividades no mês de setembro. Com eventos voltados para causas sociais e abraçando bairros periféricos da, a iniciativa estreia neste sábado (25), a partir das 19h, uma edição especial da mostra, que será exibida no Canal de YouTube do Festival de Cinema de Vitória

A seleção de curtas-metragens, que contou com a curadoria da roteirista, diretora, escritora e ilustradora Saskia Sá, celebra o cinema realizado por mulheres. Os títulos selecionados priorizam a diversidade de realizadoras e a temática por elas abordadas.

Entre os escolhidos, estão "Selma Depois da Chuva", de Loli Menezes, que aborda a relação de uma mãe com a filha trans; "Aurora", de Renata Spitz, que une quatro garotas compartilhando sonhos dentro de um apartamento; "Tea For Two", de Julia Katharine, que aborda o amor entre mulheres, uma trans e outra cis; e o documentário "Mulheres Xavante Coletoras de Sementes", de Danielle Bertolini, que versa sobre o reflorestamento de terras indígenas.

Ainda participam do "Mulheres no Cinema", "Tecendo a Liberdade", de Luíza Matravolgyi, contando a história de mulheres que estão traçando um novo caminho para a liberdade; "Irmã de Cena", de Gisele Bernardes, que mostra Preta Root's e Melanina MC's num percurso em meio ao espaço urbano e noturno; "Nas Curvas da Estrada", de Viviane Mayumi, com a história de três mulheres que escolheram a estrada como companheira de trabalho; e, por fim, "O Projeto do Meu Pai", de Rosária Moreira, abordando uma peculiar relação entre pai e filha.

CONSURSO E PROJEÇÕES

Ainda dentro do "Cultura Solidária", o FCV encerra nesta sexta-feira (24) um concurso fotográfico para escolher os melhores cliques realizados pelos alunos participantes das oficinas "Retratos Cotidianos", ministrada pelas fotógrafas Luara Monteiro e Thaís Gobbo, que percorreu os municípios de Serra, Cariacica e Vitória.

Para participar, o internauta precisa acessar o site do 27º Festival de Cinema de Vitória e escolher sua imagem favorita. Pode votar em mais de uma foto e quantas vezes quiser. A vencedora de cada uma das turmas será premiada com um celular.

Alunos da Grande Vitória participaram da oficina de fotografia "Retratos Cotidianos", dentro da programação do "Cultura Solidária" Crédito: Festival de Cinema de Vitória

As fotos deram origem à exposição "Virtuais", também disponível no site do FCV. Dividida em seis galerias on-line, uma para cada turma de cada cidade, é possível fazer um passeio pelas imagens capturadas no Sítio Histórico de Queimado, na Serra; na Avenida Expedito Garcia, em Cariacica; e no Mercado da Vila Rubim, Ilha das Caieiras e Paneleiras de Goiabeiras, em Vitória.

E as atrações culturais não acabam no passeio digital. As fotos irão (literalmente) invadir as cidades. Uma projeção de video mapping, desenvolvida pela PixxFluxx, acontece nesta quinta (23), a partir das 18h30, trazendo fotografias do Mercado da Vila Rubim, das Paneleiras de Vitória e da Ilha das Caieiras, com exibição nas paredes em torno da Praça Oito, em Vitória.