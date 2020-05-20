Cotado para a Cultura, Mário Frias foi galã de 'Malhação'

Mário Frias em Malhação, no início dos anos 2000 Crédito: Reprodução TV Globo

Mário Frias, ex-galã de "Malhação", é um dos nomes mais cotados para assumir a Secretaria Especial da Cultura, após a saída de Regina Duarte. A atriz deixou o comando da pasta nesta quarta (20), e vai assumir agora a Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

Um dia antes da saída de Regina, Bolsonaro já havia sondado Frias em um almoço no Palácio no Planalto, na última terça (19). Em entrevista à CNN, que teve um trecho republicado pelo presidente nas redes sociais, o ator já havia dito que seria uma honra ocupar o posto.

Mário Frias, que é entusiasta do governo Bolsonaro, atualmente apresenta o game show "A Melhor Viagem", exibido na RedeTV. Mas seu rosto é bem mais conhecido pela época como protagonista da sexta temporada do seriado "Malhação", a partir de 1999, quando fazia par romântico com Priscila Fantin.

Nascido em 1971, ele estreou na TV em 1996, no seriado "Caça-Talentos", da Globo, que tinha Angélica como protagonista. No começo dos anos 2000, Frias atuou em algumas novelas do canal, entre elas "As Filhas da Mãe", "O Quinto dos Infernos" e "O Beijo do Vampiro".

Em "Senhora do Destino", de 2004, interpretou um político, o deputado corrupto Thomas Jefferson. Ele também apareceu em "Floribella", novela da Band em que fez par romântico com Juliana Silveira, que deu vida à protagonista Maria Flor.

Frias também passou pela Record, onde atuou em "Os Mutantes", "Bela, a Feia" e "A Terra Prometida", de 2016. Na RedeTV, se tornou apresentador de programas como "O Último Passageiro", programa que estreou há dez anos em que escolas disputavam uma viagem de formatura, e "Super Bull Brasil", de 2012, sobre montaria de touros. No SBT, comandou o "Tô de Férias", viajando o mundo com sua família.