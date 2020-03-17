Coronavírus: Regina Duarte estuda medidas para ajudar cultura

Segundo o entorno da atriz, Regina está muito preocupada com a situação e tem recebido inúmeras mensagens em seu celular de artistas, produtores e diretores pedindo ajuda para contornar a possível crise na cultura.

A secretária já orientou que o jurídico da pasta entre em contato com as áreas correspondentes nos ministérios da Cidadania e do Turismo para analisar possíveis medidas a serem tomadas. Ela deve se reunir novamente com secretariado e área jurídica nesta terça-feira (17).