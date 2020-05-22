Coronavírus no ES: aberta a 2ª etapa de edital emergencial para cultura

Prédio da Secretaria de Estado da Cultura: Secult realiza seleção de artistas em edital Crédito: Carlos Alberto Silva/Arquivo

Mais 150 projetos de artistas e agitadores culturais do Espírito Santo serão contemplados nesta etapa do edital lançado pelo governo do Estado para mitigar os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus . Cada participante aprovado receberá prêmio de R$ 1,2 mil e vai escolher se quer fazer uma ação pela virtual ou presencial - após o fim do isolamento.

Podem participar artistas e técnicos tanto com projetos de apresentações quanto de capacitação na área de cultura. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) explica que, as apresentações posteriores ao Estado de Emergência são focadas em grupos mais vulneráveis, como os da cultura popular e o do circo, que têm menos acesso à internet ou dependem de apresentações presenciais em seu fazer artístico.

Em cada um dos dois períodos de inscrições, 50 prêmios vão para apresentações presenciais e 100 prêmios para apresentações online. Todos os procedimentos serão simplificados para que o retorno do aporte financeiro, também, seja o mais rápido possível.

PARA SE INSCREVER

Estão aptos a participar do processo de seleção, agentes culturais que moram há dois anos ou mais no Espírito Santo na modalidade pessoa física. Para a inscrição, é necessário ainda ter cadastro em seu nome na plataforma online Prosas

O edital pode contemplar projetos de apresentação artística, capacitação e qualificação de algum saber fazer. Vale performance, workshop de fotografia ou cinema, apresentações on-line de teatro, dança, contação de histórias, performance, circo, leitura dramática, música, sets de DJ e outros formatos artísticos, desde que apresentados individualmente.

É vedada a participação de pessoas jurídicas, membros da comissão julgadora, menores de 18 anos e funcionários da Secult, bem como de parentes de até segundo grau de funcionários da Secretaria ou membros da comissão.

PRIMEIRA FASE

Deu tudo certo. Daqui a pouco, já teremos a execução desses 150 projetos (pagamento). Estamos falando de, ao todo, 200 conteúdos digitais e 100 presenciais, sendo que esses últimos acontecerão após o período da quarentena. Acho que todo mundo concorda o quão importante é a cultura nesse momento de pandemia e o quanto a arte nos ajuda a enfrentar o isolamento, completa.