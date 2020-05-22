Coronavírus no ES: aberta a 2ª etapa de edital emergencial para cultura

Atenção, artistas que buscam renda no período de pandemia. Estão abertas as inscrições para a segunda etapa do Edital Emergencial da Cultura de 2020. Os interessados têm até o dia 1 de junho para realizar a inscrição, totalmente de forma virtual.
Mais 150 projetos de artistas e agitadores culturais do Espírito Santo serão contemplados nesta etapa do edital lançado pelo governo do Estado para mitigar os impactos da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Cada participante aprovado receberá prêmio de R$ 1,2 mil e vai escolher se quer fazer uma ação pela virtual ou presencial - após o fim do isolamento.
Podem participar artistas e técnicos tanto com projetos de apresentações quanto de capacitação na área de cultura. A Secretaria de Estado de Cultura (Secult) explica que, as apresentações posteriores ao Estado de Emergência são focadas em grupos mais vulneráveis, como os da cultura popular e o do circo, que têm menos acesso à internet ou dependem de apresentações presenciais em seu fazer artístico.
Em cada um dos dois períodos de inscrições, 50 prêmios vão para apresentações presenciais e 100 prêmios para apresentações online. Todos os procedimentos serão simplificados para que o retorno do aporte financeiro, também, seja o mais rápido possível.
PARA SE INSCREVER
Estão aptos a participar do processo de seleção, agentes culturais que moram há dois anos ou mais no Espírito Santo na modalidade pessoa física. Para a inscrição, é necessário ainda ter cadastro em seu nome na plataforma online Prosas.
O edital pode contemplar projetos de apresentação artística, capacitação e qualificação de algum saber fazer. Vale performance, workshop de fotografia ou cinema, apresentações on-line de teatro, dança, contação de histórias, performance, circo, leitura dramática, música, sets de DJ e outros formatos artísticos, desde que apresentados individualmente.
É vedada a participação de pessoas jurídicas, membros da comissão julgadora, menores de 18 anos e funcionários da Secult, bem como de parentes de até segundo grau de funcionários da Secretaria ou membros da comissão.
PRIMEIRA FASE
Entre 8 e 20 de abril deste ano, o governo já contemplou 150 projetos que já fazem parte deste edital extraordinário. Segundo o secretário de Estado da Cultura, Fabrício Noronha, estes já estão em fase de envio de documentação e assinaturas.
Deu tudo certo. Daqui a pouco, já teremos a execução desses 150 projetos (pagamento). Estamos falando de, ao todo, 200 conteúdos digitais e 100 presenciais, sendo que esses últimos acontecerão após o período da quarentena. Acho que todo mundo concorda o quão importante é a cultura nesse momento de pandemia e o quanto a arte nos ajuda a enfrentar o isolamento, completa.
"O objetivo desta seleção é proporcionar a realização de atividades em formato alternativo nas linguagens da música, artes cênicas (teatro, dança, performance, artes circenses) e expressões culturais populares para os públicos adulto e infantil; segmentos que tiveram suas atividades diretamente impactadas pelas medidas de distanciamento social adotadas no período vigente, de modo a assegurar o direito à fruição cultural ao promover a ampliação do acesso a bens e serviços culturais no Espírito Santo", diz trecho do edital.