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Música

Confira as músicas mais usadas pelos brasileiros nos stories e reels do Instagram

Alok foi o único a ter destaque nas duas ferramentas da rede social

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:23

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

26 mai 2021 às 09:23
Alok
Alok Crédito: Divulgação | Instagram @Alok
O Instagram divulgou as músicas mais usadas pelos brasileiros nas ferramentas da plataforma. Nos stories, as canções escolhidas estão mais conectadas com emoções do dia. Já no reels, as faixas estão associadas a tendências de conteúdos divertidos, como os desafios que viralizam na rede social.
Obrigado Deus, de Henrique e Juliano, e Esquema Preferido, do DJ Ivis, são as mais usadas no primeiro recurso. Já Parabéns, de Pabllo Vittar, também aparece no ranking, para celebrar e desejar feliz aniversário a amigos e familiares.
Na segunda ferramenta, músicas que não foram lançadas recentemente acabam figurando na lista porque repercutiram em challenges, como Pump It, do Black Eyed Peas, e Shower, da cantora Becky G. Alive - It Feels Like, do DJ Alok, foi a única canção a conquistar posição de destaque entre as mais usadas nas duas superfícies.
"Impactar a vida das pessoas através da música faz parte do meu sonho e é incrível ver isso se concretizando com a ajuda do Instagram. Em um momento difícil como o que estamos vivendo, percebemos como ela tem um poder transformador de expressão e conexão com aqueles que nós amamos", disse o DJ.
"Queremos dar aos usuários o poder de se expressarem através da música no Instagram, seja para compartilhar um sentimento de amor ou participar de uma tendência viral (...) Estamos sempre buscando oferecer novas experiências relacionadas a esse universo na plataforma para que todos possam se conectar uns com os outros", declara Luiz Eduardo Garcia, gerente de parcerias com gravadoras do Instagram e Facebook.
Confira a lista das sete músicas mais usadas pelos brasileiros, de janeiro a abril de 2021, no Stories e no Reels:

TOP 7 MÚSICAS DOS STORIES DO INSTAGRAM

1 - Alive - It Feels Like- Alok
2 - Obrigado Deus- Henrique e Juliano
3 - Esquema Preferido- DJ Ivis
4 - Acredita- MC Paulin da Capital
5 - Parabéns- Pabllo Vittar
6 - Não te Largo, Não te Troco- Ana Gabriela
7 - Eu te Vejo em Tudo- Casa Worship

TOP 7 MÚSICAS DO REELS

1 - Faded (Remix) - Naxsy
2 - Alive (It Feels Like) - Alok
3 - Shower - Becky G
4 - Pump It - The Black Eyed Peas
5 - Devil eyes - Hippie Sabotage
6 - Don't Wait - Mapei

7 - In the end - Tommee Profitt

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