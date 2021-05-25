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Música

Álbum inédito de Tim Maia em espanhol é lançado mais de 50 anos após gravação

Disco póstumo foi produzido pelo filho do cantor, que o dedicou a Cassiano, morto aos 77 anos no início deste mês

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 13:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 mai 2021 às 13:30
Tim Maia, cantor e compositor carioca, criador da soul music e do funk no Brasil, posa para foto em 1987
Tim Maia, cantor e compositor carioca, criador da soul music e do funk no Brasil, posa para foto em 1987 Crédito: Homero Sérgio/Folhapress
Um disco inédito de Tim Maia foi lançado nesta terça (25) nas plataformas digitais. O álbum póstumo "Yo te Amo" traz hits do músico cantados em espanhol e chega 51 anos depois de sua gravação original, realizada em 1970. O anúncio do disco foi feito na semana passada, no blog de Mauro Ferreira, do G1.
"Hoje, finalmente o novo álbum com versões inéditas em espanhol chegará, após um longo tratamento com temperos de amor e carinho, dos Maia. Dedico este disco ao amigo Cassiano", escreveu Carmelo Maia, filho de Tim Maia, no Instagram, na madrugada da terça.
O álbum tem nove faixas e reúne canções de "Eu te Amo", o primeiro disco do carioca, em espanhol. Ou seja, são novas versões de vários clássicos da música brasileira, incluindo "Padre Cicero", "Azul da Cor do Mar", "Primavera" e "Eu Te Amo".
Carmelo Maia dedicou o novo disco ao músico Cassiano, morto em maio, porque, além de ser amigo de seu pai, é compositor dos maiores sucessos de Tim, "Primavera" e "Eu te amo".
As gravações estavam até então em formato analógico, arquivadas em fitas. André Dias, engenheiro de som, é quem ficou responsável pelo processo de restauração do conteúdo e seu transporte para o digital.
Para isso, Dias remixou e masterizou o som. Ele precisou também excluir ruídos da versão original, mas deixou trechos de conversas vazados na gravação.
Em entrevista ao Globo, Carmelo disse que encontrou as canções em espanhol após a morte do pai, ocorrida em 1998 por causa de uma infecção generalizada.
Além das plataformas digitais, "Yo te Amo" também ganhará uma versão em CD e em LP.

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