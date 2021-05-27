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Chris Noth voltará a viver Mr. Big em revival de 'Sex and the City'

Personagem é um dos mais queridos da produção

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 14:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2021 às 14:01
O ator norte-americano, Chris Noth, em cena como o personagem Mr. Big, da série de
O ator norte-americano, Chris Noth, em cena como o personagem Mr. Big, da série de "Sex and the City" Crédito: Divulgação/HBO
O ator americano Chris Noth, 66, está confirmado na volta do revival de "Sex and the City: And Just Like That", para a HBO Max. Ele voltará a aparecer como seu personagem, Mr. Big, par romântico da protagonista.
Ainda não foi informado, porém, se ele estará em todos os dez novos episódios da produção ou em apenas alguns deles. O desfecho do personagem também não foi revelado.
"Estou emocionado por trabalhar com Chris novamente em 'And Just Like That'. Como poderíamos fazer um novo capítulo da história de 'Sex and the City' sem nosso Mr. Big?", indagou o produtor executivo, Michael Patrick King.
A atriz Sara Ramirez, de "Grey's Anatomy", é outro nome certo do elenco. Ela viverá o primeiro personagem não-binário da história da produção.

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O revival para a HBO Max ainda não tem data de estreia. O enredo deverá girar em torno das aventuras das cinquentonas Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis).
As artistas, aliás, estão felizes da vida. Segundo a revista Variety, cada uma delas deverá embolsar cerca de R$ 5,5 milhões por episódio. A previsão é que a gravação dos episódios, de 30 minutos cada, comecem em meados de julho, em Nova York.
O elenco original estará todo presente, com exceção de Kim Cattrall. A atriz, que interpretou a publicitária sexualmente liberada Samantha Jones, não foi mencionada na declaração. A HBO não especificou por que ela não está no elenco.

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