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Série mexicana

'Chaves' deixa de ser exibido no SBT após 36 anos

Multishow também não vai mais transmitir o seriado mexicano a partir deste sábado (1º)

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 19:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2020 às 19:14
A partir deste sábado (1º), o SBT não vai mais exibir os seriados "Chaves", "Chapolin" e "Chespirito". Segundo comunicado encaminhado pela emissora, a mexicana Televisa, detentora dos direitos das obras produzidas, enviou uma notificação à empresa de Silvio Santos na quarta (29), informando sobre a suspensão do contrato "por causa de um problema pendente a ser resolvido com o titular dos direitos das histórias".
A turma do Chaves
A turma do Chaves deixará de ser exibida na TV Brasileira Crédito: Divulgação/Televisa
Também a partir deste sábado (1º), o Multishow não vai mais transmitir "Chaves" e "Chapolin" em sua programação. O canal a cabo já tinha anunciado em meados de julho que não tinha conseguido renovar os direitos de transmissão com a Televisa. As duas emissoras afirmam que tentam reverter a situação.
Os últimos episódios de "Chaves" no SBT estavam programados para ser exibidos na tarde desta sexta (31). O programa mexicano, que se tornou um dos símbolos da emissora de Silvio Santos, estreou no canal no dia 24 de agosto de 1984.

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"A exibição dos seriados 'Chaves', 'Chapolin' e 'Chespirito' estaria garantida até 31 de julho, com possibilidade de renovação entre as partes, o que verbalmente havida sido confirmado. No entanto, a negativa em relação ao acordo com o grupo detentor de direitos intelectuais sobre as histórias, chegou a apenas poucos dias do fim do contrato. O SBT lamenta a decisão, principalmente em respeito ao seu público, que acompanha fielmente os seriados há tantos anos na emissora. A emissora continua na torcida para um acordo entre as duas empresas mexicanas o mais rápido possível e, se isto acontecer, teremos o prazer de informar aos fãs de 'Chaves', 'Chapolin' e 'Chespirito', imediatamente", informa o SBT.
O problema teria sido ocasionado por uma mudança contratual entre a rede mexicana Televisa e o Grupo Chespirito, dono dos roteiros escritos por Roberto Gómez Bolaños (1929-2014), segundo informações do site Na Telinha.
O Multishow exibiu os programas mexicanos, que são sucesso no mundo todo e tem uma legião de fãs no Brasil, por dois anos. Em 2018, o canal adquiriu 500 episódios dos humorísticos, inclusive histórias inéditas que jamais tinham sido exibidas no SBT. "Seguimos tentando avançar com a negociação para manter a atração no canal, mas sem garantia da renovação", informa.

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