Ufes Jazz Festival & Mais Música recebe inscrições até 3 de agosto

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Artistas interessados em participar da Mostra Ufes Jazz Festival & Mais Música  Edição 2020 têm até segunda-feira, dia 3 de agosto, para enviar suas propostas em formato de vídeo. Neste ano, o evento será realizado no mês de novembro em formato virtual, com lives de artistas convidados e uma exibição de vídeos selecionados no edital.

"Estamos em sintonia com os novos formatos, com salas de shows e concertos em exibições virtuais. Ufes Jazz e Mais Música são projetos relevantes da Universidade, que promovem um grande diálogo e encontro com o setor musical capixaba", explica o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, sobre as ações no atual cenário de pandemia do novo coronavírus.

Segundo a organização, a inscrição é gratuita e pelo menos um dos proponentes deve ter vínculo com a Ufes, seja estudante, professor, técnico ou pesquisador, ativo ou egresso. O material precisa ter de dois a dez minutos, devendo ser publicado no canal do participante no YouTube, e em modo não listado. O link deve ser enviado no campo especificado do formulário disponível aqui.

Em caso de conteúdo produzido por mais de um artista, cada um deve filmar sua parte isoladamente, e a gravação deve ser editada para que todos os participantes apareçam de forma simultânea. Os vídeos serão avaliados pela banca composta por professores do Centro de Artes e do Centro de Educação da Universidade e o resultado será divulgado no dia 17 de agosto.

Os artistas selecionados participarão do Ufes Jazz Festival & Mais Música, evento organizado pela parceria entre os projetos Educação e Música, coordenado pelo professor do Núcleo de Estudos em Música e Educação Gean Pierre, e Mais Música, que tem na coordenação os professores do Departamento de Música da Ufes Alexandre Freitas e Potiguara Menezes.