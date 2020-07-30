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Cultura

Ufes Jazz Festival & Mais Música recebe inscrições até 3 de agosto

Interessados devem se inscrever virtualmente para a seleção do evento, que acontece em novembro

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 12:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 12:37
Saxofone, jazz
Crédito: Pixabay
Artistas interessados em participar da Mostra Ufes Jazz Festival & Mais Música  Edição 2020 têm até segunda-feira, dia 3 de agosto, para enviar suas propostas em formato de vídeo. Neste ano, o evento será realizado no mês de novembro em formato virtual, com lives de artistas convidados e uma exibição de vídeos selecionados no edital.
"Estamos em sintonia com os novos formatos, com salas de shows e concertos em exibições virtuais. Ufes Jazz e Mais Música são projetos relevantes da Universidade, que promovem um grande diálogo e encontro com o setor musical capixaba", explica o secretário de Cultura da Ufes, Rogério Borges, sobre as ações no atual cenário de pandemia do novo coronavírus.
Segundo a organização, a inscrição é gratuita e pelo menos um dos proponentes deve ter vínculo com a Ufes, seja estudante, professor, técnico ou pesquisador, ativo ou egresso. O material precisa ter de dois a dez minutos, devendo ser publicado no canal do participante no YouTube, e em modo não listado. O link deve ser enviado no campo especificado do formulário disponível aqui.

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Em caso de conteúdo produzido por mais de um artista, cada um deve filmar sua parte isoladamente, e a gravação deve ser editada para que todos os participantes apareçam de forma simultânea. Os vídeos serão avaliados pela banca composta por professores do Centro de Artes e do Centro de Educação da Universidade e o resultado será divulgado no dia 17 de agosto.
Os artistas selecionados participarão do Ufes Jazz Festival & Mais Música, evento organizado pela parceria entre os projetos Educação e Música, coordenado pelo professor do Núcleo de Estudos em Música e Educação Gean Pierre, e Mais Música, que tem na coordenação os professores do Departamento de Música da Ufes Alexandre Freitas e Potiguara Menezes.
O objetivo do evento é abrir espaço para iniciativas musicais da Universidade. A programação contará com ações virtuais, como lives, entrevistas com músicos das edições anteriores, bate-papo com a produção e exibição de vídeos.

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