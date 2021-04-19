Casa de Cultura Roberto Carlos ganhará novos espaços em Cachoeiro

Casa de Roberto Carlos ganhará novos espaços e ampliação Crédito: Divulgação/ PMCI

O projeto foi anunciado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (19), data em que o cantor comemora o 80º aniversário . O projeto não ateve um valor total divulgado, mas segundo o município somente uma desapropriação de imóvel para a ampliação do espaço está estimado em R$ 700 mil.

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A ampliação inclui a incorporação de dois imóveis do entorno da casa e adequações para garantir acessibilidade aos visitantes. O galpão ao lado da entrada do centro cultural, na rua João de Deus Madureira, no bairro Recanto, deve abrigar uma área aberta de convivência, voltada à contemplação da casa.

O prédio será reformado para abrigar a Casa do Artesão, um espaço para a comercialização de produtos artesanais e a oficinas culturais. O acesso aos andares será garantido por uma plataforma elevatória, a partir do quintal. Por ser um bem tombado, o imóvel onde o cantor viveu com a família terá todos os seus aspectos arquitetônicos originais preservados, como a divisão dos cômodos e o tom azul – cor predileta do artista – das paredes externas.

Segundo a secretária Fernanda Martins, após as intervenções, os atuais e os novos elementos da Casa de Cultura Roberto Carlos estarão integrados. “Os visitantes passarão a ter uma ampla visão da fachada, principalmente, da lateral da casa, atualmente encoberta pelo galpão. Rampas de acesso ao quintal, lanchonete e banheiros também farão parte dessa área”, explica a secretária. A outra edificação a ser incorporada tem três andares e faz limite com os fundos da casa.

Para o prefeito Victor Coelho, a revitalização do espaço será um marco para o turismo local. “Além da necessária valorização desse ídolo, que merece todas as homenagens, as melhorias no centro cultural vão contribuir para atrair ainda mais admiradores do Rei ao município, movimentando toda a cadeia produtiva turística e, consequentemente, gerando empregos, renda e novas oportunidades para empreendedores. Portanto, o investimento que será feito para podermos receber melhor os turistas também terá efeitos muito positivos na nossa economia”, frisa.

SOBRE A CASA

A residência onde nasceu e morou o menino Zunga – como Roberto Carlos era apelidado na infância – conta hoje com um acervo de fotos, discos, quadros e instrumentos musicais que fizeram parte da trajetória do cantor. O espaço também é utilizado para eventos culturais e oficinas de música. A casa está fechada ao público, temporariamente, em função do agravamento da pandemia.