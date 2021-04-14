Prestes a completar 80 anos, Roberto Carlos confirma filme e show no ES

No primeiro semestre de 2022, o filme que contará a vida de Roberto Carlos começará a ser filmado. As gravações vão mostrar vida e obra do Rei desde seu nascimento, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, até os dias atuais, em que o cantor capixaba se mantém isolado em prevenção à Covid-19 em seu apartamento, na Urca, no Rio de Janeiro. Também para o ano que vem, o artista já marcou um show de aniversário no Estado.
A coluna, que não é boba nem nada, confirmou os planos de Roberto para o futuro, já que há mais de um ano ele não se apodera de um palco pelas proibições impostas pela pandemia do coronavírus.
O cantor, que celebra 80 anos de idade na próxima segunda (19), só pretende retomar as apresentações em 2022 mesmo, quando começa a agenda oficial em turnê no México, em fevereiro, até série de shows na Europa, a partir de junho.
Em março, ele realiza mais uma edição do "Emoções em Alto Mar" (o cruzeiro). No mês de abril, o Rei realiza o show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim (em comemoração aos seus 81 anos) e, na sequência, começa turnê pelos Estados Unidos. Em junho, faz o "Emoções Praia do Forte", na Bahia, e começa outra turnê, só que na Europa.
O cantor Roberto CarlosCrédito: Globo/João Miguel Júnior
Até lá, Roberto continuará usando o tempo livre da quarentena se dedicando às atividades que já tem feito. A este colunista, ele também confidencia uma paixão por reality show, que ficou ainda mais forte com o confinamento forçado: "Sou fã do 'BBB' e assisto quase todos os dias, me divirto muito. E tenho trabalhado bastante em casa compondo novas canções".
Em breve, além de assistir à Globo, o cantor também estará na telinha do plim-plim. É que Roberto terá uma canção na trilha sonora de "Um Lugar ao Sol", novela que está na fila de estreias da casa. A música que ele participa é um dueto com Liah Soares, uma das compositoras da canção que será um dos temas da trama das nove.
E se não fosse pelo transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), ele estaria ainda melhor. “Não estou curado totalmente do TOC. Na realidade, do conjunto de coisas que tenho do TOC, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda... E isso, logicamente, ficou mais rigoroso (com a pandemia). Mas não estou curado do TOC totalmente, não. Ainda tem muita coisa, estou tentando, estou lutando”.
Em entrevista à Gazeta, Roberto também fala de amor, vacina contra a Covid-19, amizade com Erasmo Carlos e sobre quem ele se sente à beira de completar oito décadas de vida. “Chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos”, conclui.
O cantor Roberto CarlosCrédito: Globo/Fabio Rocha
"Roberto Carlos", o nome, ganhou o prefixo de Rei há algum tempo. Como encara o título?
Encaro como uma grande demonstração de carinho que recebo das pessoas que me chamam assim e que agradeço muito, muito.
E esse carinho de rei que o público te dá, na falta dos shows, não está te fazendo falta?
Sim, sinto falta sim. Sinto falta de tudo isso, do palco, das luzes e, principalmente, da plateia, de estar de frente pro público em contato direto com as pessoas, dos sorrisos, dos olhares, desse carinho e amor que eu recebo nesse momento que eu estou no palco. Sinto falta, sim, mas isso vai passar e daqui a pouco a gente está de volta
Por outro lado, você já se vacinou. Imagino que a sensação seja a melhor possível. Você é a favor da campanha #VacinaSim?
Defendo, de verdade, a ciência. A ciência é que realmente pode orientar o povo, o que deve ser feito em relação a vacina, a importância da vacina. Defendo a ciência e tudo que alguém diz em nome da ciência. Me vacinei, estou mais tranquilo e agora estou para receber a segunda dose da vacina, mas estou mantendo os mesmos cuidados de sempre. A vacina é muito importante e todos devem se vacinar. Vacina sim!
E como está sendo viver, lidar com esse momento?
Lido com total cuidado, até, de repente, um pouco exagerado... Mas sigo realmente tudo o que deve ser feito, os cuidados que devem ser tomados.
E quem é Roberto Carlos de 80 anos de idade?
Eu sou, aos 80 anos, o mesmo de sempre. Chegar aos 80 anos não me assusta, porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos.
Para você, o momento de aniversário é...
O momento de aniversário é sempre um momento de muita reflexão, de se pensar muito na vida, no passado, no presente e no futuro.
Muito já se falou sobre seu TOC. A pandemia agravou o quadro? Você está curado do transtorno?
Não, não estou curado totalmente do TOC. Na realidade, do conjunto de coisas que tenho do TOC, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda... E isso, logicamente, ficou mais rigoroso. Mas não estou curado do TOC totalmente. Ainda tem muita coisa, estou tentando, estou lutando.
E tem algo que queira falar, como pessoa pública, sobre a pandemia?
O que eu quero pedir é que levem a sério, que sigam rigorosamente as orientações das autoridades do setor de saúde. Usem máscaras, lavem as mãos, usem álcool em gel, mantenham o distanciamento social o máximo possível e tomem vacina. Isso, com certeza, vai ajudar muito a acabar com esse problema.
Falando em pessoa pública... Não pretende fazer uma biografia para esclarecer de vez toda a história, mistério, lendas...?
Um filme sobre a minha vida, dirigido por Breno Silveira, começa a ser rodado no início de 2022. Vai contar tudo da minha vida, desde que nasci. Vamos contar tudo.
E tem tido inspiração para compor mesmo nesses tempos difíceis?
Sim, tenho trabalhado bastante em casa compondo novas canções.
E o BBB... Está acompanhando?
Sim! Sou fã do BBB e assisto quase todos os dias, me divirto muito.
Não é de hoje que você canta que quer ter um milhão de amigos. Conseguiu?
Tenho a alegria e o agradecimento de dizer que tenho milhões de amigos.
E tem algum arrependimento, Roberto?
Sim. Por algumas coisas que não fiz e outras poucas coisas que fiz, mas me arrependo, sim, seja como for. Me arrependo, sim.
E como será a comemoração dos 80 anos?
Em casa. Para evitar aglomerações, peço a vocês que também fiquem em casa. Eu estarei recebendo esses abraços, esse carinho e todo esse amor à distância, que é como deve ser feito nesse momento.
E o que você tem, hoje, de motivo para celebrar? Motivos que merecem o brinde do Rei?
Brindo sempre à saúde, ao amor, à felicidade e às bênçãos do nosso Deus de bondade. Amém.
Além das novidades que a coluna já desvendou sobre seu 2022, tem outro lançamento à vista que possa adiantar?
Sim, tenho um dueto com Liah Soares para a próxima novela das nove da TV Globo, "Um Lugar ao Sol", de autoria de Licia Manzo . É uma linda canção, composição da Liah e Iana Marinho. Estou muito contente com esse trabalho.
Alguma mensagem que queira transmitir aos fãs nesta ocasião, do seu aniversário, neste momento pelo que estamos passando?
Agradeço de coração esse presente maravilhoso que é esse carinho e esse amor que tenho recebido de todos sempre. Amo vocês. Abraços e beijo a todos. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe a todos.
Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.