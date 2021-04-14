Prestes a completar 80 anos, Roberto Carlos confirma filme e show no ES

O cantor Roberto Carlos Crédito: Globo/Fabio Rocha

No primeiro semestre de 2022, o filme que contará a vida de Roberto Carlos começará a ser filmado. As gravações vão mostrar vida e obra do Rei desde seu nascimento, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, até os dias atuais, em que o cantor capixaba se mantém isolado em prevenção à Covid-19 em seu apartamento, na Urca, no Rio de Janeiro. Também para o ano que vem, o artista já marcou um show de aniversário no Estado.

A coluna, que não é boba nem nada, confirmou os planos de Roberto para o futuro, já que há mais de um ano ele não se apodera de um palco pelas proibições impostas pela pandemia do coronavírus.

O cantor, que celebra 80 anos de idade na próxima segunda (19), só pretende retomar as apresentações em 2022 mesmo, quando começa a agenda oficial em turnê no México, em fevereiro, até série de shows na Europa, a partir de junho.

Em março, ele realiza mais uma edição do "Emoções em Alto Mar" (o cruzeiro). No mês de abril, o Rei realiza o show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim (em comemoração aos seus 81 anos) e, na sequência, começa turnê pelos Estados Unidos. Em junho, faz o "Emoções Praia do Forte", na Bahia, e começa outra turnê, só que na Europa.

O cantor Roberto Carlos Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Até lá, Roberto continuará usando o tempo livre da quarentena se dedicando às atividades que já tem feito. A este colunista, ele também confidencia uma paixão por reality show, que ficou ainda mais forte com o confinamento forçado: "Sou fã do 'BBB' e assisto quase todos os dias, me divirto muito. E tenho trabalhado bastante em casa compondo novas canções".

Em breve, além de assistir à Globo, o cantor também estará na telinha do plim-plim. É que Roberto terá uma canção na trilha sonora de "Um Lugar ao Sol", novela que está na fila de estreias da casa. A música que ele participa é um dueto com Liah Soares, uma das compositoras da canção que será um dos temas da trama das nove.

E se não fosse pelo transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), ele estaria ainda melhor. “Não estou curado totalmente do TOC. Na realidade, do conjunto de coisas que tenho do TOC, uma delas é a higienização, lavar as mãos, essa coisa toda... E isso, logicamente, ficou mais rigoroso (com a pandemia). Mas não estou curado do TOC totalmente, não. Ainda tem muita coisa, estou tentando, estou lutando”.

Em entrevista à Gazeta, Roberto também fala de amor, vacina contra a Covid-19, amizade com Erasmo Carlos e sobre quem ele se sente à beira de completar oito décadas de vida. “Chegar aos 80 anos não me assusta porque isso vem acontecendo gradativamente. O importante é que eu me sinto bem e me sinto com menos idade do que a que tenho. Sou um cara com muitos sonhos aos 80 anos”, conclui.

O cantor Roberto Carlos Crédito: Globo/Fabio Rocha