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80 anos do Rei

'Te amo muito, muito', diz Erasmo Carlos em homenagem a Roberto Carlos

"Parabéns, meu irmão. Eu agradeço tanto o destino por ter colocado a nossa vida na mesma estrada, e eu sou testemunha desse seu sucesso maravilhoso, da sua luta, do seu amor, da sua garra para ser o grande artista que você é", disse

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

19 abr 2021 às 08:41
Famosos
Erasmo Carlos homenageia Roberto no aniversário do rei Crédito: Instagram | @erasmocarlosbr
Roberto Carlos comemora 80 anos nesta segunda-feira (19). Já no clima de festa, Erasmo Carlos, 79, gravou um vídeo parabenizando o amigo pela data especial. "Alô meu irmão, Roberto Carlos. Se o simples fosse fácil, há muito tempo já teriam feito outro... parabéns para você", iniciou o Tremendão. "Você, com versos simples, conseguiu fazer uma obra-prima, um hino ao amor. Uma música que eu sou fã, fico muito à vontade para falar, porque não é com minha parceria", disse Erasmo antes de cantar alguns versos da música "Como É Grande o Meu Amor Por Você", em vídeo postado pelo portal Extra neste domingo (18).
"Parabéns, meu irmão. Eu agradeço tanto o destino por ter colocado a nossa vida na mesma estrada, e eu sou testemunha desse seu sucesso maravilhoso, da sua luta, do seu amor, da sua garra para ser o grande artista que você é. Eu já sou seu compadre, já sou seu parceiro, mas, por favor, não deixe de seu meu amigo porque eu te amo, muito e muito!", declarou-se Erasmo. Roberto nasceu em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Filho do relojoeiro Robertino Braga e da costureira Laura Moreira Braga, ele estudou em um conservatório de música. Sua primeira apresentação foi aos nove anos em um programa infantil da época, na rádio Cachoeira. Também aos nove anos, o rei adorava fazer imitações do cantor brasileiro Bob Nelson. O artista country foi inspiração para Roberto, e desde então surgiu a vontade de seguir a carreira artística. Nos anos 60, ao lado de Wanderléa, 74, e Erasmo foi um dos grandes nomes da Jovem Guarda, movimento cultural brasileiro que abarcava questões relacionadas a música, moda e comportamento.

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