Carnaval: Xanddy, Tony Salles e Léo Santana farão show virtual com trios

Se não vai dar para pular atrás do trio no Carnaval 2021, pelo menos vai dar para curtir de casa. É o que prometem os cantores Léo Santana, 32, Tony Salles, 40, e Xanddy, 41.
Eles resolveram "unir forças e realizar uma live para comemorar o Carnaval em grande estilo", diz texto de divulgação. "Com muita música, alegria e o suingue que só a Bahia tem."
A apresentação está marcada para o sábado de Carnaval (13 de fevereiro), a partir das 21h, uma live com um "encontro de trios", tradicional em Salvador. Cada um deles estará em cima do próprio trio e os repertórios irão se alternando.
A transmissão ocorrerá no YouTube. O canal será o do Encontro de Fenômenos, projeto que reúne Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana em um show de cinco horas com interação entre as bandas.
Atualmente, Tony Salles é vocalista do Parangolé, que já foi comandado por Léo Santana. Já Xanddy, marido de Carla Perez, é a voz do Harmonia.