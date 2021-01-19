Carnaval: Xanddy, Tony Salles e Léo Santana farão show virtual com trios Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem A GAZETA

Se não vai dar para pular atrás do trio no Carnaval 2021 , pelo menos vai dar para curtir de casa. É o que prometem os cantores Léo Santana , 32, Tony Salles, 40, e Xanddy, 41.

Eles resolveram "unir forças e realizar uma live para comemorar o Carnaval em grande estilo", diz texto de divulgação. "Com muita música, alegria e o suingue que só a Bahia tem."

A apresentação está marcada para o sábado de Carnaval (13 de fevereiro), a partir das 21h, uma live com um "encontro de trios", tradicional em Salvador. Cada um deles estará em cima do próprio trio e os repertórios irão se alternando.