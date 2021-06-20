Capixabas figuram entre os mais vendidos da Amazon com romances de época

Romances de época são sucesso de venda na Amazon Crédito: Canva

As escritoras capixabas Karina Heid e Tatiana Mareto compartilham o amor pela escrita de romances de época, nicho que vem crescendo no mercado e assim ganhando destaque. Com a produção em comum, ambas também estão juntas no sucesso. Elas já tiveram suas obras figurando entre as mais vendidas na plataforma Amazon diferentes vezes e revelaram ao Divirta-se ao que atribuem o alto consumo de seus livros.

Tatiana conta que todos os seus livros estiveram em primeiro lugar no ranking de Ficção Histórica da Amazon, a exemplo disso está a obra "Uma Princesa Para Desafiar Meu Destino", último livro da saga "Amores em Kent". Hoje a escritora totaliza cerca de 14,5 milhões de leituras da série na Amazon KindleUnlimited.

Karina não fica atrás, já tendo todos os seus livros da série "Damas de Aço" figurando entre os cinco mais vendidos no mesmo ranking, assim como a sua mais recente obra "Um Libertino Enfeitiçado". Heid soma cerca de 11 milhões de leituras da série "Damas de Aço" na Amazon e explica que a contagem calcula as páginas lidas no Kindle. Em um registro de 4 de setembro de 2020, as duas autoras estão juntas no ranking da Amazon, o que exemplifica o sucesso:

Ranking de mais vendidos da Amazon, na categoria Ficção Histórica, no dia 4 de setembro de 2020 Crédito: Reprodução/Amazon

“Eu acho que dois fatores combinados são responsáveis pelo sucesso das vendas. Quando eu comecei a escrever romances de época, haviam poucas autoras e obras disponíveis aqui no Brasil. Tinham muitas autoras de fora do país e poucas daqui escrevendo sobre o tema, que se popularizou muito, principalmente, com a chegada de 'Bridgerton', na Netflix ”, pontua Tatiana, que tem hoje nove livros do gênero publicados.

Tatiana ainda comenta que a série baseada nas obras da norte-americana Julia Quiin já havia causado uma ansiedade em torno de si antes de sua chegada no streaming, o que gerou uma busca pelos romances de época.

A escritora Tatiana Mareto Crédito: Tatiana Mareto

Já Karina, dona de seis obras do tipo - e anteriormente entrevistada sobre o formato e-book -, traz outra visão sobre o alto consumo das produções de época: "O sucesso está intrínseco à ideia do romance. O romance vende, romances sempre venderam, a gente tem aí a experiência do romance de banca, o romance está presente em todas as livrarias, ele domina os rankings gerais da Amazon".

Embora o gênero por si só seja um ponto a ser observado. Em sua reflexão, a escritora ainda destaca que a grande venda de suas obras pode estar relacionada aos lugares incomuns em que as situou. Nas suas páginas, Heid leva os personagens para a Alemanha, fugindo do padrão Inglaterra.

A escritora capixaba Karina Heid Crédito: Leonardo Merçon

PRESENÇA NAS REDES SOCIAIS

As escritoras best-sellers trazem ainda outro fator que acreditam ser importante na venda de seus livros, o elemento virtual. Ambas são bastante presentes digitalmente, sempre levando aos seus leitores e leitoras curiosidades sobre os livros, jogos com os personagens e atualizações a respeito das produções que estão por vir.

Mareto e Heid, inclusive, costumam postar as versões cruas de suas obras no Wattpad, antes da publicação oficial, que passa por revisão e geralmente ganha cenas extras. “Hoje em dia, você não separa mais a obra do autor. Quem te lê, quer te seguir, quer ver o que você faz, curiar sobre a sua vida, saber sobre seu ritmo, processo. Isso é uma coisa nova que nós notamos nos últimos dois anos”, afirma Heid.

Tatiana acrescenta que, apesar de muitas autoras que hoje são consagradas não terem uma presença tão ativa na Internet, quem está chegando agora no mercado precisa estar nas redes, precisa estar envolvido.

"A pessoa precisa ter presença digital para ser vista, não basta escrever e colocar seu livro disponível, as pessoas não vão te encontrar" Tatiana Mareto - escritora

AS DIFICULDADES NA TRAJETÓRIA

Mas nem tudo são flores, em relação aos desafios na trajetória como escritoras, ambas citam a questão da falta de incentivo à leitura através da produção de eventos no Estado. Outro fator também ganha destaque: o repúdio dos brasileiros em relação a ler nacionais.

"Existe uma generalização: se eu li um livro ruim de uma autora nacional, eu automaticamente transmuto isso para a literatura inteira e falo 'oh, livro nacional é ruim'", conta Tatiana sobre o preconceito existente com a produção brasileira de livros, explicando que isso não é o que acontece com livros estrangeiros, sendo recebidos com uma maior tolerância. Nesse sentido, para Mareto, o escritor nacional tem que lidar com um julgamento já pré-existente.

A escritora ainda fala de uma barreira existente especialmente no Espírito Santo: "A gente não dá bola, vamos dizer assim, para a literatura de entretenimento, que é a que eu me insiro, que são os livros de lazer, de diversão. Eu vejo que, quando eu estou em algum lugar e as pessoas sabem que eu sou escritora - e elas veem o meu livro -, elas falam: 'Uai, mas não é poesia nem crônica?'", relata.

Karina confirma essa vivência de um certo repúdio do público capixaba por esse tipo de produção, mas pontua que essa questão já está em mudança: “Não é algo que se começa por uma iniciativa, é algo que se começa por um produto, que já existe, e, a medida em que as pessoas forem conhecendo, a gente mesmo vai se organizando, falando sobre o tema, atraindo pessoas interessadas”, explica.

NOVOS PROJETOS

Com os sucessos e dificuldades, o show tem que continuar, como diria Freddie Mercury. As escritoras estão com suas produções a todo vapor.

Heid está com uma série nova em curso, tendo publicado já neste ano o livro “Um Libertino Enfeitiçado”. A obra é a primeira da saga de terá quatro livros no total. Sua trama ambientada na Alemanha acompanha um grupo de irmãs que convive com uma maldição, a de se tornarem viúvas quando se apaixonam. O segundo livro, ”Um Forasteiro Enfeitiçado” deve sair em julho, segundo a autora.

E Tatiana, que escreve desde os seus doze anos, está em um ritmo semelhante. A escritora, natural de Cachoeiro, publicou os primeiros dois livros de sua nova saga “Os Eckleys”, após finalizar “Amores em Kent”, composta por sete livros. No novo trabalho em curso, a autora explora a vivência de cinco irmãos, os primos de uma das protagonistas da série anterior. "As leitoras queriam o livro do primeiro, do mais velho, aí eu decidi fazer de todos eles", conta Mareto.

“A série nova tem uma questão diferente. Eu não estou localizando ela exclusivamente na Inglaterra. Cada livro vai se passar em um país: o primeiro foi em Paris, na França; o segundo foi na Escócia; e o terceiro vai voltar para a Inglaterra”, adianta Tatiana sobre a saga que será composta de cinco livros. O segundo livro, inclusive, “O Lorde das Sombras”, está em pré-venda, com lançamento oficial previsto para o dia 5 de julho.

As leitoras e leitores podem ficar atentos que vem muitas produções por aí. Por enquanto, fiquem de olho nas obras mais recentes das escritoras:

UM LIBERTINO ENFEITIÇADO

Capa do Livro "Libertino Enfeitiçado" Crédito: Karina Heid

Autora: Karina Heid

Karina Heid Sinopse: Elas não podem demonstrar sentimentos, muito menos abrir o coração. Apaixonar-se? Só se quiserem enviuvar - e já foram mais de vinte velórios na família. Niels Petersen está ávido para tomar posse da herança que o pai deixou e vender tudo rapidamente, visando voltar para a sua vida de diversão. O problema? Uma cláusula esdrúxula que o impede de realizar seus planos. Ele precisa se casar e manter o enlace por, pelo menos, um ano. A única saída é encontrar uma viúva que aceite participar da farsa. E quem melhor do que uma das Rosengarten, que estão desesperadas para recuperar as terras que agora. Quando as Rosengarten se veem em vias de ser despejadas de sua casa, resolvem aceitar o impensável: voltar a unir uma delas em matrimônio com o novo dono das terras onde vivem há gerações: um rapaz recém-saído da Universidade, cheio de virilidade e energia. Só não esperavam que o pedido fosse feito para Effie, a mais velha de três irmãs.

Elas não podem demonstrar sentimentos, muito menos abrir o coração. Apaixonar-se? Só se quiserem enviuvar - e já foram mais de vinte velórios na família. Niels Petersen está ávido para tomar posse da herança que o pai deixou e vender tudo rapidamente, visando voltar para a sua vida de diversão. O problema? Uma cláusula esdrúxula que o impede de realizar seus planos. Ele precisa se casar e manter o enlace por, pelo menos, um ano. A única saída é encontrar uma viúva que aceite participar da farsa. E quem melhor do que uma das Rosengarten, que estão desesperadas para recuperar as terras que agora. Quando as Rosengarten se veem em vias de ser despejadas de sua casa, resolvem aceitar o impensável: voltar a unir uma delas em matrimônio com o novo dono das terras onde vivem há gerações: um rapaz recém-saído da Universidade, cheio de virilidade e energia. Só não esperavam que o pedido fosse feito para Effie, a mais velha de três irmãs. Valor: R$ 7,99 (e-book)

R$ 7,99 (e-book) Venda: na Amazon

O LORDE DAS SOMBRAS

Capa do livro "O Lorde das SombrAS Crédito: Tatiana Mareto

Autora: Tatiana Mareto

Tatiana Mareto Sinopse: Robert Eckley era jovem e destemido quando descobriu que podia perder tudo em apenas uma noite. Sozinho e com uma filha recém-nascida para criar, ele precisou fugir para o mais longe possível para mantê-la em segurança. Refugiado em um castelo nas Terras Altas escocesas, por três anos ele lidou com a desconfiança e a superstição dos habitantes locais que o apelidaram de Lorde das Sombras, até que uma nova babá chegou para desorganizar toda a sua rotina perfeitamente estabelecida. Grace era a filha perfeita do vigário Hugh MacAlister. Ajudava na paróquia, cuidava dos doentes e das pessoas necessitadas e lecionava para as crianças da vila de Dornie até que uma tempestade a fez tomar a decisão de trabalhar para o Lorde das Sombras. Surpresa ao descobrir que o misterioso e recluso dono do castelo era, na verdade, um homem sofrido, ela não resistiu aos impulsos de conhecê-lo melhor - e permitir que um sentimento inesperado emergisse entre eles.

Robert Eckley era jovem e destemido quando descobriu que podia perder tudo em apenas uma noite. Sozinho e com uma filha recém-nascida para criar, ele precisou fugir para o mais longe possível para mantê-la em segurança. Refugiado em um castelo nas Terras Altas escocesas, por três anos ele lidou com a desconfiança e a superstição dos habitantes locais que o apelidaram de Lorde das Sombras, até que uma nova babá chegou para desorganizar toda a sua rotina perfeitamente estabelecida. Grace era a filha perfeita do vigário Hugh MacAlister. Ajudava na paróquia, cuidava dos doentes e das pessoas necessitadas e lecionava para as crianças da vila de Dornie até que uma tempestade a fez tomar a decisão de trabalhar para o Lorde das Sombras. Surpresa ao descobrir que o misterioso e recluso dono do castelo era, na verdade, um homem sofrido, ela não resistiu aos impulsos de conhecê-lo melhor - e permitir que um sentimento inesperado emergisse entre eles. Valor: R$ 7,99 (e-book)

R$ 7,99 (e-book) Venda: na Amazon (PRÉ-VENDA, LIVRO SERÁ LANÇADO DIA 05/07)

AS 12 NOITES DE LADY MALÍCIA

Capa do livro "As 12 Ni Crédito: Karina Heid

Autora: Karina Heid

Karina Heid Sinopse: Reino de Württemberg, 1868. Charlotte Thiessen decide conhecer a fundo os prazeres sobre os quais escreve, e mergulha ao lado de um misterioso mascarado em um mundo erótico, cheio de prazeres indescritíveis. Ela só não contava se apaixonar perdidamente por ele, colocando em risco sua identidade e seus escritos. Nesse Spin off do livro Lady Malícia, conheceremos as doze noites que Charlotte viveu ao lado de Theodor no clube Lust. A obra exige a leitura prévia da série Damas de Aço.

Reino de Württemberg, 1868. Charlotte Thiessen decide conhecer a fundo os prazeres sobre os quais escreve, e mergulha ao lado de um misterioso mascarado em um mundo erótico, cheio de prazeres indescritíveis. Ela só não contava se apaixonar perdidamente por ele, colocando em risco sua identidade e seus escritos. Nesse Spin off do livro Lady Malícia, conheceremos as doze noites que Charlotte viveu ao lado de Theodor no clube Lust. A obra exige a leitura prévia da série Damas de Aço. Valor: R$ 2,99 (e-book)

R$ 2,99 (e-book) Venda: na Amazon

O MARQUÊS QUE ME AMAVA

Capa do livro "O Marqueês que me Crédito: Tatiana Mareto