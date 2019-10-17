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Música

Cantora Ludmilla grava funk com rapper Cardi B

'Já podemos adiantar que vem sucesso por aí', diz assessoria da brasileira

Publicado em 17 de Outubro de 2019 às 19:37

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

17 out 2019 às 19:37
Ludmilla grava música com Cardi B Crédito: Renata Meirelles
A cantora Ludmilla, 24, passou a madrugada desta quinta-feira (17) em Nova York, gravando um novo single com a rapper norte-americana Cardi B, 27.
Os fãs desconfiaram da parceria ao ver stories no perfil do Instagram de Ludmilla e Cardi B, e a informação foi confirmada na manhã desta terça pela assessoria da brasileira. "Já podemos adiantar que vem um funk sucesso por aí", diz a equipe de Lumilla.
Nas imagens publicadas em seu Instagram, Lud escreveu que esta foi a "Madrugada mais feliz da minha vida", marcando o perfil da colega cantora. "É a coisa mais linda cantando 'Flash' em português! Eu te amo, Cardi B".

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Cardi B também tem um projeto com Anitta, que deverá ser lançado em breve. As duas apareceram juntas em algumas ocasiões neste ano, e foi confirmado em agosto que elas estavam definindo a faixa que cantariam. 
Pelo Twitter, Cardi B contou que estava ao lado de Anitta e afirmava que ela era incrível. "Fiquei tímida", disse. "Encontrei a minha alma gêmea".
A canção deve conter também um trecho inédito cantado na voz do falecido Mr. Catra. Anitta ainda prometeu que doaria os direitos autorais para a família dele.

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