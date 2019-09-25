Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Divas!

Rihanna elogia música de Ludmilla após usá-la em seu desfile

"As janelas foram literalmente um dos meus momentos favoritos! E essa música! Música brasileira é muito foda", escreveu a cantora

Publicado em 

25 set 2019 às 05:40

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 05:40

Crédito: Reprodução/Instagram @badgalriri
Dona de marcas de moda, Rihanna, 31, promoveu um desfile de sua grife de lingerie Savage x Fenty, que foi transmitido ao vivo e disponibilizado pela Amazon Prime Video no dia 20 de setembro.
Ao assistir novamente ao seu próprio evento, a cantora começou a escrever mensagens da internet celebrando os pontos altos do desfile. Em um dos trechos, modelos dançam em uma parede de janelas quando surge a música "Malokeira", de Ludmilla, 24, na trilha sonora.
"As janelas foram literalmente um dos meus momentos favoritos! E essa música! Música brasileira é muito foda", escreveu Rihanna.
Imediatamente, a própria Ludmilla celebrou o elogio, e fãs brasileiros citaram a cantora, dando todos os devidos créditos e a apresentando oficialmente para Rihanna.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Moda Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados