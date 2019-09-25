Rihanna elogia música de Ludmilla após usá-la em seu desfile

Dona de marcas de moda, Rihanna, 31, promoveu um desfile de sua grife de lingerie Savage x Fenty, que foi transmitido ao vivo e disponibilizado pela Amazon Prime Video no dia 20 de setembro.
Ao assistir novamente ao seu próprio evento, a cantora começou a escrever mensagens da internet celebrando os pontos altos do desfile. Em um dos trechos, modelos dançam em uma parede de janelas quando surge a música "Malokeira", de Ludmilla, 24, na trilha sonora.
"As janelas foram literalmente um dos meus momentos favoritos! E essa música! Música brasileira é muito foda", escreveu Rihanna.
Imediatamente, a própria Ludmilla celebrou o elogio, e fãs brasileiros citaram a cantora, dando todos os devidos créditos e a apresentando oficialmente para Rihanna.