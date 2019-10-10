Já era...

Ludmilla rompe amizade com Anitta após climão, diz colunista

A polêmica começou depois que Ludmilla, compositora de "Onda Diferente", percebeu que Anitta também estava creditada na ficha técnica da canção no Spotify

Publicado em 10 de Outubro de 2019 às 07:52

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 out 2019 às 07:52
A cantora Ludmilla Crédito: Reprodução/Instagram @ludmilla
Ludmilla, 24, usou sua conta no Instagram na última segunda-feira (7) para esclarecer a polêmica da composição do hit "Onda Diferente", gravado em parceria com Anitta, 26, e Snoopy Dog, 47. Segundo o colunista Léo Dias, as funkeiras romperam amizade definitivamente.
A polêmica começou depois que Ludmilla, compositora da música, percebeu que Anitta também estava creditada na ficha técnica da canção no Spotify (plataforma de streaming musical).
A voz de "A Danada Sou Eu" explicou em suas redes sociais que o combinado para o lançamento da música é que ela dividiria os créditos da letra com Snoopy Dog, já que essa foi a condição do astro internacional para participar da produção. A voz de "Bang" não seria incluída. 
A ficha técnica foi alterada e o nome de Anitta foi cortado da composição. Ludmilla lembrou, ainda, que a polêmica começou quando comemorou em sua rede social que Ivete Sangalo estava cantando "Onda Diferente" na edição deste ano do Rock in Rio, que acabou no último domingo (6).

A cantora foi, então questionada pelos fãs de Anitta sobre a participação da poderosa na letra da música. Foi só então, após receber imagens da ficha técnica do Spotify, que Ludmilla percebeu que os créditos estavam errados. 
De acordo com Léo Dias, a compositora do hit resolveu tirar satisfações. Segundo ele, que se declara amigo de ambas, "foram longas trocas de Whatsapp com inúmeras ofensas e vozes exaltadas por parte de Ludmilla".  O apresentador do Fofocalizando declarou ainda que a revelação tornou o programa desta terça-feira (8) o mais difícil de sua vida. 
Na ocasião, Anitta se pronunciou no Twitter, pedindo para seus fãs não ofenderem a voz de "Hello Mundo", e a defendeu. "Não ataquem a Ludmilla por ter se sentido feliz e emocionada com a composição dela ter chegado aos lugares que ela sempre sonhou", escreveu.

