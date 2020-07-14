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Televisão

Canais comemoram os 80 anos de Pernalonga com programação especial

O Boomerang e o Cartoon Network exibem seleção de episódios da animação, além do filme 'Space Jam'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 jul 2020 às 13:29

Publicado em 14 de Julho de 2020 às 13:29

Pernalonga e Eufrazino. Coelho completa 80 anos
Pernalonga e Eufrazino. Coelho completa 80 anos Crédito: Warner Bros
Pernalonga vai fazer 80 anos! É isso mesmo, o coelho mais espertinho do planeta surgiu pela primeira vez no dia 27 de julho de 1940, no curta animado O Coelho Selvagem, ao lado do Hortelino. Para homenagear o aniversariante do mês, os canais Boomerang e Cartoon Network programaram a exibirão de uma seleção com os melhores episódios de suas histórias, além do filme Space Jam: O Jogo do Século, que tem participação do coelho ao lado do astro do basquete Michael Jordan.
Será um momento especial para os fãs de todas as idades, que ainda se divertem com o personagem que quando entra em cena logo vai dizendo "o que é que há, velhinho?". Esta será a hora de matar a saudade do coelho, comendo sua cenoura, e sempre com uma boa sacada, além de passar, claro, a perna em todos.

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Programação especial de Looney Tunes clássico e New Looney Tunes já está em exibição no Boomerang, de segunda a sexta, às 18h, e aos sábados e domingos, às 11h, seguindo até dia 31.
No dia 27, terá uma maratona das franquias, junto com o filme Space Jam, entre 16h e 20h. No Cartoon Network, o melhor de Pernalonga contará com uma hora de programação, entre a sexta-feira, 24, e segunda, 27, às 16h e 23h, com a exibição do longa Space Jam no dia 24, às 21h, e no sábado 25, às 13h.

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