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Walt Disney

Mickey Mouse completa 90 anos; estreia foi no curta 'O vapor Willie'

O icônico roedor, cuja silhueta consiste simplesmente de um grande círculo e dois círculos menores que servem como orelhas, lançou a sua carreira com 'O vapor Willie', em Nova York, em 18 de novembro de 1928

Publicado em 18 de Novembro de 2018 às 16:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2018 às 16:52
O vapor Willie Crédito: Reprodução
Eram os loucos anos 1920. Calvin Coolidge estava na Casa Branca, os New York Yankees eram os campeões de beisebol e Mickey Mouse fez a sua estreia nas telas.
Neste domingo (18), Mickey Mouse  a criação do ilustrador Walt Disney, o roedor que se tornaria a marca de um império global de entretenimento  completa 90 anos.
O icônico roedor, cuja silhueta consiste simplesmente de um grande círculo e dois círculos menores que servem como orelhas, lançou a sua carreira com "O vapor Willie", em Nova York, em 18 de novembro de 1928.
No desenho em preto e branco de oito minutos, Mickey pilota um barco a vapor e diverte a passageira Minnie Mouse ao usar os animais a bordo como instrumentos musicais.
De lá para cá, o personagem passou por tantas transformações que chega a causar espanto vê-lo em seus primeiros filmes , quando ainda não tinha pupilas, suas mãos estavam livres de luvas, o corpo era reto de tão magro e os sapatos pareciam dois pequenos tijolos.
Mickey Mouse, chamado pela Walt Disney de seu embaixador global, também estrelou o filme animado "Fantasia" (1942), aclamado pela crítica. Ele lançaria a série de TV "O clube do Mickey" nos anos 1950.
Para marcar o aniversário, a Disney abriu a exposição "Mickey: The true original exhibition", em Manhattan, com arte original, cenários para fotos e, claro, produtos comemorativos. A exibição vai até 10 de fevereiro. Paralelamente, instalações pop-up serão montadas em diversos pontos dos Estados Unidos por artistas plásticos convidados. Outros países também planejam comemorar a data.

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