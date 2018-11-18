Mickey Mouse completa 90 anos; estreia foi no curta 'O vapor Willie'

O vapor Willie Crédito: Reprodução

Eram os loucos anos 1920. Calvin Coolidge estava na Casa Branca, os New York Yankees eram os campeões de beisebol e Mickey Mouse fez a sua estreia nas telas.

Neste domingo (18), Mickey Mouse  a criação do ilustrador Walt Disney, o roedor que se tornaria a marca de um império global de entretenimento  completa 90 anos.

O icônico roedor, cuja silhueta consiste simplesmente de um grande círculo e dois círculos menores que servem como orelhas, lançou a sua carreira com "O vapor Willie", em Nova York, em 18 de novembro de 1928.

No desenho em preto e branco de oito minutos, Mickey pilota um barco a vapor e diverte a passageira Minnie Mouse ao usar os animais a bordo como instrumentos musicais.

De lá para cá, o personagem passou por tantas transformações que chega a causar espanto vê-lo em seus primeiros filmes , quando ainda não tinha pupilas, suas mãos estavam livres de luvas, o corpo era reto de tão magro e os sapatos pareciam dois pequenos tijolos.

Mickey Mouse, chamado pela Walt Disney de seu embaixador global, também estrelou o filme animado "Fantasia" (1942), aclamado pela crítica. Ele lançaria a série de TV "O clube do Mickey" nos anos 1950.