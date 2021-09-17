Música

Caetano Veloso lança 'Anjos Tronchos', música de seu novo álbum, nesta quinta

Música integra 'Meu Coco', primeiro disco de inéditas do cantor desde 'Abraçaço', de 2012, e previsto para outubro

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 09:02

Agência FolhaPress

O cantor e compositor Caetano Veloso Crédito: Reprodução/Facebook
"Anjos Tronchos" é o nome do próximo single de Caetano Veloso. A música chega às plataformas de streaming às 21h desta quinta-feira (16), e ganha um videoclipe na próxima sexta, a partir das 20h.
"Anjos Tronchos", a nova canção de Caetano, vai integrar "Meu Coco", próximo álbum de inéditas do cantor, que foi gravado no primeiro semestre deste ano e tem lançamento previsto para outubro. Trata-se do primeiro álbum de Caetano em quase dez anos, dando sequência a "Abraçaço", que saiu em 2012.
"'Anjos Tronchos' é uma canção que terminou ficando extremamente densa. Vivemos hoje mergulhados num mar de algoritmos, possibilidades diversas de redes sociais e aparatos tecnológicos que avançam muito depressa", afirma o cantor e compositor na publicação com o anúncio do lançamento do single.
Ele também publicou algumas prévias com trechos da música nova. "Uns anjos tronchos do Vale do Silício/ Desses que vivem no escuro em plena luz/ Disseram: vai ser virtuoso no vício/ Das telas dos azuis mais do que azuis", diz um dos versos.
Caetano lança "Anjos Tronchos" logo depois de voltar de uma turnê pela Europa. Ele deve falar ao público também nesta quinta, às 22h, em uma sala nos Spaces, uma seção do Twitter.
Segundo o jornalista Mauro Ferreira em sua coluna no G1, o novo disco de Caetano tem 12 faixas, sendo que "Pardo" já foi gravada em 2019 pela cantora Céu, "Noite de Cristal" saiu em 1988 na voz de Maria Bethânia e "Autoacalanto" foi cantada em uma live. Todas são composições do baiano que ele nunca gravou.
"Meu Coco", também segundo Ferreira, foi gravado com o ritmista Marcelo Costa, o percussionista Marcio Victor --líder da banda Psirico--, o sanfoneiro Mestrinho e o multi-instrumentista Vinicius Cantuária.

