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Música

Bruno e Marrone anunciam show com público no dia 7 de agosto

O evento, que acontecerá ainda em meio à pandemia, será um especial de Dia dos Pais e o público ficará em mesas e cadeiras
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 jun 2021 às 13:47

Publicado em 18 de Junho de 2021 às 13:47

Bruno & Marrone 2019
Bruno & Marrone 2019 Crédito: Divulgação
A dupla Bruno e Marrone anunciou um show com público para o dia 7 de agosto na cidade de São Paulo. A apresentação ocorrerá no Espaço das Américas, na zona oeste da capital. O show, que acontecerá ainda em meio à pandemia de coronavírus, será um especial de Dia dos Pais e o público ficará em mesas e cadeiras. O anúncio do evento diz que serão seguidas todas as medidas de segurança. Os ingressos do show começaram a ser vendidos já nesta quinta-feira, 17.
Recentemente Marrone falou sobre polêmicas com o cantor Bruno em relação ao exagero na bebida e rumores sobre uma possível separação da dupla. "Acontece nos momentos difíceis (sobre a vontade de deixar a dupla), e não posso dizer que naquele momento ali dá vontade de chutar o balde e abandonar o barco, às vezes. Porque, talvez, eu acho algumas situações um pouco injustas. Mas nessas horas, Deus pega na minha mão e diz: 'Fica quieto, deixa a poeira baixar'. Mas isso não é brincadeira, não é fácil. Profundamente, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe de nada, mas nessas lives muita gente entendeu", contou sobre o episódio em que abandonou o palco após Bruno misturar bebida com remédio.

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BRUNO E MARRONE NO ESPAÇO DAS AMÉRICAS

  • Quando: 7 de agosto de 2021
  • Onde: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo)
  • Horário: 18h30
  • Ingresso: R$ 160 a R$ 3.600
  • Venda: no site Ticket 360.com

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