Bruno e Marrone anunciam show com público no dia 7 de agosto

A dupla Bruno e Marrone anunciou um show com público para o dia 7 de agosto na cidade de São Paulo. A apresentação ocorrerá no Espaço das Américas, na zona oeste da capital. O show, que acontecerá ainda em meio à pandemia de coronavírus, será um especial de Dia dos Pais e o público ficará em mesas e cadeiras. O anúncio do evento diz que serão seguidas todas as medidas de segurança. Os ingressos do show começaram a ser vendidos já nesta quinta-feira, 17.