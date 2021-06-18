Bruno e Marrone anunciam show com público no dia 7 de agosto

A dupla Bruno e Marrone anunciou um show com público para o dia 7 de agosto na cidade de São Paulo. A apresentação ocorrerá no Espaço das Américas, na zona oeste da capital. O show, que acontecerá ainda em meio à pandemia de coronavírus, será um especial de Dia dos Pais e o público ficará em mesas e cadeiras. O anúncio do evento diz que serão seguidas todas as medidas de segurança. Os ingressos do show começaram a ser vendidos já nesta quinta-feira, 17.
Recentemente Marrone falou sobre polêmicas com o cantor Bruno em relação ao exagero na bebida e rumores sobre uma possível separação da dupla. "Acontece nos momentos difíceis (sobre a vontade de deixar a dupla), e não posso dizer que naquele momento ali dá vontade de chutar o balde e abandonar o barco, às vezes. Porque, talvez, eu acho algumas situações um pouco injustas. Mas nessas horas, Deus pega na minha mão e diz: 'Fica quieto, deixa a poeira baixar'. Mas isso não é brincadeira, não é fácil. Profundamente, ninguém sabe o que está acontecendo, ninguém sabe de nada, mas nessas lives muita gente entendeu", contou sobre o episódio em que abandonou o palco após Bruno misturar bebida com remédio.
BRUNO E MARRONE NO ESPAÇO DAS AMÉRICAS
- Quando: 7 de agosto de 2021
- Onde: Espaço das Américas (Rua Tagipuru, 795, Barra Funda - São Paulo)
- Horário: 18h30
- Ingresso: R$ 160 a R$ 3.600
- Venda: no site Ticket 360.com