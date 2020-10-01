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Música

Bruno e Marrone negam separação: 'Só se a morte nos separar'

Seguimos juntos e fortalecidos, disse a dupla, após rumores nas redes sociais de que eles haviam se separado devido a desentendimentos em uma live
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 16:01

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 16:01

Bruno & Marrone 2019
A dupla Bruno & Marrone Crédito: Divulgação
Bruno e Marrone estiveram entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta quinta-feira, 1º, após diversos rumores de que a dupla sertaneja havia se separado nas redes sociais.
Os comentários sobre os cantores, que possuem mais de 30 anos de carreira juntos, surgiram devido a um desentendimento entre os dois durante uma live, feita em parceria com Jorge e Mateus e o cantor Leonardo, no dia 13 de setembro.
Porém, a dupla desmentiu a informação através de um post no Instagram. "Acreditem sempre na verdade e não se deixem levar por mentiras. Seguimos juntos e fortalecidos, porque só nós sabemos o que sentimos um pelo outro".
O artista Bruno também repostou a publicação em seu perfil pessoal, reiterando que não há ruptura: "Só se a morte nos separar". Nos comentários, os fãs comemoram a notícia. "Não existe Bruno sem Marrone", "Ufa, isso nunca pode acontecer", escreveram alguns seguidores.
Ver essa foto no Instagram

Só se a morte nos separar!

Uma publicação compartilhada por Bruno BeM (@brunodobem) em

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