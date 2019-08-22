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Bruno e Marrone almoçam com Bolsonaro e viram embaixadores do turismo

Artistas agora têm que divulgar as belezas do Brasil por meio das redes sociais

Publicado em 22 de Agosto de 2019 às 05:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2019 às 05:47
Crédito: Divulgação/Bruno e Marrone
A dupla sertaneja Bruno e Marrone recebeu da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo) o título de Embaixadores do Turismo Brasileiro. A missão, que é voluntária dos artistas, é de divulgar as belezas e a cultura brasileiras em suas mídias sociais. 
O documento foi assinado pelos artistas após reunião com o presidente Jair Bolsonaro e com o presidente do Instituto, Gilson Machado Neto, nesta terça-feira (20), segundo nota divulgada à imprensa pela Embratur. O perfil oficial da dupla no Instagram tem 2,4 milhões de seguidores. 
"Hoje, o almoço foi por conta do nosso presidente", escreveu Marrone em seu perfil das redes sociais ao fechar o acordo. 
Segundo a Embratur, os sertanejos receberão materiais de promoção internacional do turismo brasileiro para colaborar com a divulgação. 

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