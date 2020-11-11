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Televisão

Big Brother nos EUA deverá ter metade dos participantes negros ou indígenas

CBS anunciou medida para todos os seus realities shows como forma de ser mais inclusiva
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2020 às 14:17

Publicado em 11 de Novembro de 2020 às 14:17

Elenco do Big Brother EUA 22, que estreou em agosto
Elenco do Big Brother EUA 22, que estreou em agosto Crédito: Divulgação/CBS
A emissora americana CBS anunciou que as próximas temporadas de seus realities shows terão que ter pelo menos 50% dos participantes negros, indígenas ou mestiços. A rede é responsável por programas de sucesso como Survivor, Big Brother e Love Island.
Em declaração dado ao site Entertainment Weekly, George Cheeks, presidente e diretor-executivo da CBS, afirmou que o gênero reality show precisa ser mais inclusivo. "À medida que nos esforçamos para melhorar todos esses aspectos criativos, os compromissos anunciados hoje são os primeiros passos importantes na obtenção de novas vozes para criar conteúdo e expandir ainda mais a diversidade em nossa programação de realities, bem como em nossa rede", disse ele.

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A mudança acontece após vários ex-participantes do Survivor reclamarem sobre a falta de diversidade no elenco da atração. O Big Brother também já foi alvo de críticas relacionadas ao assunto.
A CBS já havia anunciado outras medidas para ampliar a representatividade nos bastidores e na frente das câmeras, como colocar 25% do seu orçamento para o desenvolvimento de roteiros para projetos criados ou co-criados por negros, indígenas e mestiços.

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