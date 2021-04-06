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BBB 21: Famosos se manifestam sobre caso de racismo contra João Luiz

O professor expôs a atitude de Rodolffo e recebeu apoio na internet

Publicado em 06 de Abril de 2021 às 19:56

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

06 abr 2021 às 19:56
BBB 21: João chora ao lembrar comparação de seu cabelo feita por Rodolffo
BBB 21: João chora ao lembrar comparação de seu cabelo feita por Rodolffo Crédito: Globoplay
Mais um caso polêmico chamou a atenção para o Big Brother Brasil 21 nesta segunda-feira, 5. Durante o Jogo da Discórdia, João Luiz expôs um comentário racista direcionado à ele pelo cantor Rodolffo Matthaus. O sertanejo comparou o cabelo black power do professor de geografia com a peruca da fantasia do monstro de homem das cavernas. O caso gerou diversas reações na internet.
Antes do caso ser discutido no jogo, a cantora Ludmilla fez um show ao vivo durante a festa na casa do BBB 21 no sábado, 3, e mandou seu recado: "respeita o nosso funk, respeita a nossa cor, respeita o nosso cabelo". 
A cantora também pediu respeito nas redes sociais.
Os administradores das contas de João Luiz e Camilla de Lucas fizeram postagens sobre o assunto no Instagram. "Também nos solidarizamos com todas as pessoas que diariamente passam algo como o desprezível ocorrido de ontem à noite no jogo da discórdia. Nós estamos juntos com vocês.", escreveu a equipe do professor.
Na conta da influenciadora, a postagem começou dizendo: "hoje, no jogo da discórdia, aconteceu uma cena para além do jogo e que, infelizmente, é reflexo de como a nossa sociedade foi estruturada".
Outros ex-participantes do BBB também se manifestaram. Lucas Penteado escreveu: “Força mano. Nosso cabelo é lindo”. Lumena Aleluia aplaudiu os brothers: “João Luiz e Camilla de Lucas deram uma aula hoje! Protagonismo é todo dele. Que força!”.

VEJA A REAÇÃO DE OUTROS FAMOSOS

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