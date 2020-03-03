'BBB 20': influenciadores são estrategistas dentro e fora da casa

Bianca Andrade, Pyong Lee e Manu Gavassi: marketing nas redes sociais Crédito: Divulgação

Sob críticas de que a fórmula estava batida e números no ibope abaixo do esperado nos últimos anos, o " Big Brother Brasil ", que monopolizou as conversas por anos, dava sinais de cansaço. Mas o reality show conseguiu novo fôlego ao dar uma chacoalhada na seleção dos participantes, com a entrada, pela primeira vez, de personalidades já famosas na internet.

O time de celebridades representa metade dos brothers desta edição: o surfista Lucas Chumbo, o ginasta Petrix Barbosa e a maquiadora Boca Rosa, já eliminados, a musa fitness Mari Gonzalez, as cantoras Manu Gavassi e Gabi Martins, o hipnólogo Pyong Lee, a modelo Rafa Kalimman e o ator Babu Santana.

A estratégia de recrutar os chamados digital influencers renovou a audiência do programa. Quem tinha deixado de acompanhar as tretas do confinamento voltou a ver o programa e quem nunca tinha assistido a nenhuma edição se rendeu ao jogo, especialmente o público mais jovem. A jogada parecia infalível para a Globo e também para os famosos, que veriam o número de seguidores nas redes sociais multiplicar com a exposição na casa mais vigiada do Brasil.

No entanto, uma série de polêmicas envolvendo os influenciadores no decorrer do "BBB 20", de denúncias de assédio a acusações de machismo, levantou o questionamento: será que o tiro não sairia pela culatra e os famosos veriam sua popularidade despencar, em vez de aumentar? Spoiler: para a maioria, a fama e a fortuna não estão apenas intactas, como ainda maiores.

Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa na web, começou a se envolver em polêmicas no "BBB 20" logo cedo. Ela duvidou das mulheres da casa e, para o público, tomou partido dos homens. A maior crítica à maquiadora foi pelo fato de ela ter se envolvido com Guilherme, quando o modelo já estava namorando Gabi. Bianca acabou se enrolando cada vez mais no jogo e foi eliminada. Mas, ao deixar o reality da Globo, a influenciadora, que é empresária, contabilizava lucro alto na conta bancária.

As análises nos fazem chegar à conclusão de que os barracos podem ser positivos, no fim das contas. É isso o que avalia a publicitária e criadora de conteúdo Thalia Mathias, da Duetto Marketing. "Para a Boca Rosa, por exemplo, ter 'perdido' seguidores pode ter significado filtrar seu público-alvo", opina.

Isso significa que, mesmo que tenha sido "cancelada" por muitos internautas, o saldo, pelo menos em números, é positivo. Até os responsáveis pelas redes sociais da morena criticaram algumas de suas posturas, como chamar Manu Gavassi de "retardada". As tretas até arranharam um pouco sua imagem, mas a empresária saiu ganhando com a exposição da marca. "Só continuou seguindo quem quer consumir o produto dela e não quem segue só por seguir, só para ver", avalia Thalia.

PYONG E RAFA KALIMANN

Pyong, Rafa e Manu Gavassi também são outros que estão vendo seus status aumentarem na web, o que para Thalia reflete a estratégia que eles traçaram antes de entrarem no "BBB 20". Com uma abordagem mais sutil, a mineira saiu de dois milhões para mais de seis milhões de fãs apenas no Instagram, com suas dicas de lifestyle. E quanto aos influencers que ainda estão na casa? Além da Boca Rosa,também são outros que estão vendo seus status aumentarem na web, o que para Thalia reflete a estratégia que eles traçaram antes de entrarem no "BBB 20". Com uma abordagem mais sutil, a mineira saiu de dois milhões para mais de seis milhões de fãs apenas no Instagram, com suas dicas de lifestyle.

Enquanto Bianca Andrade deixou conteúdo pronto para as redes sociais para os três meses de duração do programa, sob responsabilidade de uma equipe de nove pessoas, Manu não ficou para trás: em pleno dia de paredão, lançou o clipe de Áudio de Desculpas", música que integra o EP "Cute but (still) Psycho", lançado pela cantora em 2019.

"A Bianca foi muito marqueteira. Preparou cada look, deixou tudo pronto, um plano de marketing muito bem feito. Acho que todos do 'Camarote' foram bem preparados para isso", diz Davi Pires, espectador assíduo do programa. Assim que Boca Rosa aparecia na Globo com um modelito, um ensaio com as peças era postado em suas mídias digitais.

Davi também acredita que Pyong, mesmo com a controvérsia do assédio que teria cometido contra Flayslane e Bianca em uma festa, ganhou visibilidade. "Ele foi bastante criticado, mas acabou aparecendo muito mais do que antes de entrar na casa. Ficou mais conhecido e também tem um plano de divulgação que está rolando", diz. O time que cuida das redes sociais do hipnólogo gosta de vender a fama de estrategista de Pyong  algo que, para espectadores assíduos, nem cola tanto.

DESAFIO PÓS-BBB

A publicitária pondera que, no entanto, toda essa imagem pode acabar se desconstruindo quando eles deixarem o programa. "O desafio é produzir conteúdo relevante todos os dias", aponta "Tem que pensar: 'Qual conteúdo vai fazer as pessoas se engajarem e fazê-las ter vontade de me ver todos os dias?".