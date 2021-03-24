Band cancela atração musical às sextas para exibir séries americanas

A Band resolveu acabar com o Música na Band, atração das noites de sexta-feira. Agora, opta por colocar enlatados no lugar.
De acordo com a Band, a emissora fez uma mudança estratégica em sua programação e passa a investir em séries de sucesso nas noites de sexta-feira.
A partir de 2 de abril, a estreia será "Dr. House", a partir das 22h45, com episódios duplos. "É uma alteração já prevista porque o Música na Band cumpriu seu papel durante o período em que permaneceu no ar", diz nota.
De acordo com o canal, os seriados têm trazido grandes resultados de audiência assim como os filmes da Sony que já estão sendo exibidos na sessão Cine Clube.
Além de "Dr. House", a emissora planeja exibir "The Blacklist" na mesma faixa de horário. Já passaram pelo Música na Band nomes como Dinho Ouro Preto, Chitãozinho e Xororó, Diogo Nogueira e Ferrugem.