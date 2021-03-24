Band cancela atração musical às sextas para exibir séries americanas

Diogo Nogueira já foi atração do Música na Band Crédito: Guto Costa/Divulgação

A Band resolveu acabar com o Música na Band, atração das noites de sexta-feira. Agora, opta por colocar enlatados no lugar.

De acordo com a Band, a emissora fez uma mudança estratégica em sua programação e passa a investir em séries de sucesso nas noites de sexta-feira.

A partir de 2 de abril, a estreia será "Dr. House", a partir das 22h45, com episódios duplos. "É uma alteração já prevista porque o Música na Band cumpriu seu papel durante o período em que permaneceu no ar", diz nota.

De acordo com o canal, os seriados têm trazido grandes resultados de audiência assim como os filmes da Sony que já estão sendo exibidos na sessão Cine Clube.