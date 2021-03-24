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Televisão

Band cancela atração musical às sextas para exibir séries americanas

'Dr. House' e 'The Blacklist' vão ocupar grade da emissora

Publicado em 24 de Março de 2021 às 14:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 mar 2021 às 14:51
Diogo Nogueira já foi atração do Música na Band
Diogo Nogueira já foi atração do Música na Band Crédito: Guto Costa/Divulgação
A Band resolveu acabar com o Música na Band, atração das noites de sexta-feira. Agora, opta por colocar enlatados no lugar.
De acordo com a Band, a emissora fez uma mudança estratégica em sua programação e passa a investir em séries de sucesso nas noites de sexta-feira.
A partir de 2 de abril, a estreia será "Dr. House", a partir das 22h45, com episódios duplos. "É uma alteração já prevista porque o Música na Band cumpriu seu papel durante o período em que permaneceu no ar", diz nota.
De acordo com o canal, os seriados têm trazido grandes resultados de audiência assim como os filmes da Sony que já estão sendo exibidos na sessão Cine Clube.
Além de "Dr. House", a emissora planeja exibir "The Blacklist" na mesma faixa de horário. Já passaram pelo Música na Band nomes como Dinho Ouro Preto, Chitãozinho e Xororó, Diogo Nogueira e Ferrugem.

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